Бренд Infiniti раніше був відомий спортивними розкішними седанами та купе, але він почав сприймати ринок позашляховиків набагато серйозніше. Після меншого QX50 та його купеподібної версії QX55, преміум-бренд Nissan готується оновити QX60.

Нове покоління семимісного кросовера Infiniti QX 60 повинно справити дебют в найближчі місяці, а тим часом, користуючись шпигунськими знімками та офіційними тізерами, дизайнер порталу Kolesa створив реалістичний рендер майбутньої новинки.

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Кросовер нинішнього покоління веде свою історію з листопаду 2011 року, коли на Міжнародному автосалоні в Лос-Анджелесі був представлений серійний Infiniti JX35. Починаючи з 2013 року, компанія змінила систему найменувань своїх кросоверів, тож паркетник почав продаватись під індексом QX60. Через три роки модель отримала рестайлінг, а найближчим часом очікується прем'єра нового покоління автомобіля. Він стане серійним втіленням концепту QX60 Monograph, продемонстрованого в вересні минулого року.

Від концепту товарний зразок відрізнятиметься фарами з простішим начинням, але переривчасті світлодіодні смужки у верхній частині передніх фар повинні зберегтися. Бічні повітрозабірники в бампері стануть ширшими. Вперше для кросоверів Infiniti зовнішні дзеркала будуть розташовуватися на ніжках. Дверні ручки, скоріш за все, матимуть більш традиційний вигляд. Задня частина кросовера повинна бути також дуже близькою до концепту.

Наразі відомо, що основою для кросовера нового покоління стала платформа Nissan D, яку також використовує новий Nissan Pathfinder. Японський виробник підтвердив, що для американського ринку новий QX60 буде оснащений тим же атмосферним мотором V6 3.5, яким комплектується Pathfinder, але форсованим до 298 кінських сил і 366 ньютон-метрів крутного моменту, що на 10 сил і 15 ньютон-метрів більше, ніж у Pathfinder).

Фото: концепт Infiniti QX60 Monograph / Infiniti