Новый китайский родстер мощностью 430 лс стоит всего $31 535

Как пишет CarsNewsChina, родстер SC-01 был впервые представлен в 2022 году как легкий электромобиль, созданный Tianjin Gongjiangpai Auto Technology (TGAT). Интересно, что основатель этой компании Фэн Сяотун ведет YouTube-канал под названием China Car Customs. Также эта компания связана с Xiaomi, поскольку IT-гигант вложил в нее десятки миллионов юаней.

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Кроме того, Лю Дечжен, соучредитель Xiaomi, является одним из директоров этой компании. Сначала планировалось, что начало продаж родстера должно было состояться в четвертом квартале 2023 года, однако производителю не удалось получить лицензию на продажу модели.

Поэтому TGAT начала сотрудничество с Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV). В январе этого года родстер SC-01 получил лицензию на продажу как JMEV 01. Сборку электромобиля наладили на заводе JMEV в Наньчане. Основной особенностью данного авто является трубчатая рама.

Это позволило уменьшить снаряженную массу до 1365 килограммов. Кроме того, родстер имеет гоночные амортизаторы, алюминиевые поворотные кулаки и шины 245/40 ZR18. Размеры JMEV 01 составляют 4106/1830/1170 мм, а колесная база - 2503 мм. Интерьер модели довольно простой.

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В салоне отсутствуют уже традиционные для китайских автомобилей гигантские экраны. Зато центральная консоль имеет физические элементы управления, а внимание водителя привлекает маленькая цифровая панель приборов. Другие особенности включают физические кнопки управления дополнительными функциями и ковшеобразные сиденья.

Модель имеет два электромотора общей мощностью 320 кВт, что эквивалентно 429 лошадиным силам. Они питаются от трехкомпонентной батареи NMC на 60 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 500 километров. Ее можно зарядить с 30 до 80 процентов всего за 36 минут.

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JMEV 01 может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч. Ближайшим конкурентом новинки является MG Cyberster, стоимостью от 319 800 юаней (43 885 долларов), тогда как цена JMEV 01 стартует с 229 800 юаней ($31 535).