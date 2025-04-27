Новий китайський родстер потужністю 430 к.с. коштує всього $31 535

Як пише CarsNewsChina, родстер SC-01 був вперше представлений у 2022 році як легкий електромобіль, створений Tianjin Gongjiangpai Auto Technology (TGAT). Цікаво, що засновник цієї компанії Фен Сяотун веде YouTube-канал під назвою China Car Customs. Також ця компанія пов’язана з Xiaomi, оскільки IT-гігант вклав у неї десятки мільйонів юанів.

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Крім того, Лю Дечжен, співзасновник Xiaomi, є одним із директорів цієї компанії. Спершу планувалось, що початок продажів родстера мав відбутись в четвертому кварталі 2023 року, однак виробнику не вдалось отримати ліцензію на продаж моделі.

Через це TGAT почала співпрацю з Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV). У січні цього року родстер SC-01 отримав ліцензію на продаж як JMEV 01. Збірку електромобіля налагодили на заводі JMEV у Наньчані. Основною особливістю даного авто є трубчаста рама.

Це дозволило зменшити споряджену масу до 1365 кілограмів. Крім того, родстер має гоночні амортизатори, алюмінієві поворотні кулаки й шини 245/40 ZR18. Розміри JMEV 01 становлять 4106/1830/1170 мм, а колісна база — 2503 мм. Інтер’єр моделі досить простий.

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В салоні відсутні вже традиційні для китайських автівок гігантські екрани. Натомість центральна консоль має фізичні елементи керування, а увагу водія привертає маленька цифрова панель приладів. Інші особливості включають фізичні кнопки керування додатковими функціями та ківшеподібні сидіння.

Модель має два електромотори загальною потужністю 320 кВт, що еквівалентно 429 кінським силам. Вони живляться від трикомпонентної батареї NMC на 60 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 500 кілометрів. Її можна зарядити з 30 до 80 відсотків всього за 36 хвилин.

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JMEV 01 може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди. Максимальна швидкість автомобіля становить 200 км/год. Найближчим конкурентом новинки є MG Cyberster, вартістю від 319 800 юанів (43 885 доларів), тоді як ціна JMEV 01 стартує з 229 800 юанів ($31 535).