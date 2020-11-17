Несколько дней назад дебютировал новый Renault Kangoo, с которым традиционно был сроднен Citan. Шпионские фото указывают на то, что традиция продолжится.

Mercedes-Benz Citan уделяется значительно меньше внимания, чем другим моделям немецкого бренда, но компания подтвердила, что фургончик следующего поколения будет представлен во второй половине 2021 года.

Смотрите также: Nissan Qashqai третьего поколения: первое официальное фото

Компания скупа на подробности, но описала модель как “абсолютно новую разработку, которая будет иметь “типичную для бренда ДНК”. Citan второго поколения разрабатывается в сотрудничестве с альянсом Renault – Nissan – Mitsubishi. Несмотря на это, ранее компания заявляла, что модель “с первого взгляда будет узнаваема как Mercedes-Benz”.

Покупатели могут рассчитывать на характерный дизайн Mercedes, а также новейшие функции безопасности и подключения. Переделанный Citan обещает иметь просторный грузовой отсек, низкий порог загрузки и “раздвижные двери, которые широко открываются” с обеих сторон. Компания добавила, что клиенты могут также рассчитывать на высокий уровень комфорта вождения, а также на полностью электрическую версию.

Пока многие детали остаются загадкой. Новая модель, как ожидается, будет базироваться на новом Renault Kangoo. Он отличается изысканным стилем и современным интерьером, может похвастаться более качественными материалами, усовершенствованным дизайном и новой информационно-развлекательной системой.

Renault не вдавался в специфику, но подтвердил, что Kangoo будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми агрегатами, а также с механическими и автоматическими коробками передач. Однако серийную версию концепта Kangoo ZE нам еще предстоит увидеть.