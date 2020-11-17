Декілька днів тому дебютував новий Renault Kangoo, з яким традиційно був споріднений Citan. Шпигунські фото вказують на те, що традиція продовжиться.

Mercedes-Benz Citan приділяється значно менше уваги, ніж іншим моделям німецького бренду, але компанія підтвердила, що фургончик наступного покоління буде представлений у другій половині 2021 року.

Дивіться також: Nissan Qashqai третього покоління: перше офіційне фото

Компанія скупа на подробиці, але описала модель як “абсолютно нову розробку”, котра матиме “типову для бренду ДНК”. Citan другого покоління розробляється у співпраці з альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Незважаючи на це, раніше компанія заявляла, що модель “з першого погляду буде впізнавана як Mercedes-Benz”.

Покупці можуть розраховувати на характерний дизайн Mercedes, а також новітні функції безпеки та підключення. Перероблений Citan обіцяє мати просторий вантажний відсік, низький порог завантаження та “зсувні двері, що широко відкриваються” з обох боків. Компанія додала, що клієнти можуть також розраховувати на високий рівень комфорту водіння, а також на повністю електричну версію.

Поки багато деталей залишаються загадкою. Нова модель, як очікується, базуватиметься на новому Renault Kangoo. Він вирізняється вишуканішим стилем та сучасним інтер’єром, може похвалитися більш якісними матеріалами, вдосконаленим дизайном та новою інформаційно-розважальною системою.



Renault не вдавався в специфіку, але підтвердив, що Kangoo буде пропонуватися з бензиновими, дизельними та електричними силовими агрегатами, а також з механічними та автоматичними коробками передач. Однак серійну версію концепта Kangoo ZE нам ще належить побачити.