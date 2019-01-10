Минивэн, по утверждению разработчиков, охватывает сразу три класса автомобилей, однако в модельном ряду марки заменит две модели.

Opel Zafira Life стал последним из близнецов-минивэнов, которые были созданы совместно компаныямы Peugeot, Citroen, Toyota и Opel.

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Перед нами пример современного ребейджинга (изменения шильдиков). Новый минивэн Opel Zafira Life отличается от Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota Proace мелкими деталями, а в целом предлагает все то же самое, что и "французы" с "японцем".

Стоит отметить, что в Британии новинка будет продаваться под названием Vauxhall Vivaro. Это вносит определенную путаницу, поскольку Zafira и Vivaro – автомобили разных классов. И немецкого производителя это не смущает, маркетологи решили, что новинка настолько хороша, что может заменить собой обе модели.

Фото: Opel Zafira Life 2020 / Opel

В официальном релизе говорится, что Opel Zafira Life – это Zafira четвертого поколения. При этом новинка охватывает три сегмента автомобилей и представляет собой "новый эталон среди MPV".

Премьера Zafira Life 2020 пройдет на автошоу в Брюсселе, которое стартует через неделю, а прием заказов для европейцев откроется в феврале. В начале 2021 года модели обещана электрическая силовая установка.

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