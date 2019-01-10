Мінівен, за твердженням розробників, охоплює одразу три класи автомобілів, однак у модельному ряду марки замінить дві моделі.

Opel Zafira Life став останнім з близнюків-мінівенів, які були створені спільно компаныями Peugeot, Citroen, Toyota та Opel.

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Перед нами приклад сучасного ребейджингу (зміни шильдиків). Новий мінівен Opel Zafira Life відрізняється від Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller та Toyota Proace дрібними деталями, а в цілому пропонує усе те ж саме, що й “французи” з “японцем”.

Варто зазначити, що у Британії новинка продаватиметься під назвою Vauxhall Vivaro. Це вносить певну плутанину, оскільки Zafira та Vivaro – автомобілі різних класів. Та німецького виробника це не бентежить, маркетологи вирішили, що новинка настільки гарна, що може замінити собою обидві моделі.

Фото: Opel Zafira Life 2020 / Opel

В офіційному релізі говориться, що Opel Zafira Life – це Zafira четвертого покоління. При цьому новинка охоплює три сегменти автомобілів і являє собою “новий еталон серед MPV”.

Прем'єра Zafira Life 2020 пройде на автошоу в Брюсселі, котре стартує за тиждень, а прийом замовлень для європейців відкриється в лютому. На початку 2021 року моделі обіцяна електрична силова установка.

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