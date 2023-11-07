Производитель предлагает Ridgeline TrailSport 2024 модельного года с повышенными внедорожными характеристиками, обновленными технологиями и стилем.

Автомобиль возмужал, стал более способным к бездорожью, чем когда-либо.

Honda Ridgeline 2024 будет доступна на рынке Северной Америки в нескольких полноприводных комплектациях – Sport, RTL, TrailSport со специальным оборудованием для бездорожья, а также топовым Black Edition.

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Ridgeline также можно настроить с помощью нескольких постпродакшных пакетов, включая популярный пакет HPD. Пакет HPD Package, разработанный для воспроизведения спортивной ДНК Honda, дополняет внешний вид Ridgeline черной решеткой радиатора, такими же расширителями крыльев, агрессивными колесами и специальной графикой.

Набор технологий безопасности и помощи водителю Honda Sensing является стандартным для каждого Ridgeline, включая новый TrailSport. На Ridgeline Honda Sensing включает в себя систему торможения Collision Mitigation Braking System (CMBS) с предупреждением о лобовом столкновении (FCW).

Версия TrailSport включает в себя настроенную для бездорожья подвеску, вездеходные шины и стальную защиту днища, защищающую масляный поддон от острых камней и других внедорожных опасностей.

Эксклюзивная настройка подвески с особыми пружинами, амортизационных клапанов и стабилизаторов поперечной стойкости улучшает возможности езды по бездорожью.

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Стандартная для всех Ridgeline система полного привода i-VTM4 посылает до 70% крутящего момента двигателя на задние колеса и имитирует блокировку дифференциала задней оси, распределяя 100% крутящего момента между задними колесами в зависимости от условий вождения.

Пикап может перевезти 718 кг и способен тянуть прицеп весом 2267,9 кг, этого достаточно для буксировки лодок, кемперов и других систем.

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В салон Ridgeline интегрировано еще больше передовых технологий. Новая 7-дюймовая цифровая приборная панель теперь стандартная, с полностью цифровым тахометром слева и физическим спидометром справа. Дисплей также содержит функции, которые выбирает пользователь, например, настройки Honda Sensing, информацию об автомобиле и т.д.

Также все комплектации Ridgeline имеют новый более 9-дюймовый цветной сенсорный экран с более быстрым процессором для работы без задержек. Кроме того, беспроводная совместимость с Apple CarPlay® и Android Auto™ теперь стандартна.

Встроенная навигационная система упрощена с помощью новой графики и меньшего количества меню. Ridgeline Black Edition добавляет обновленные динамики, чтобы улучшить впечатление от прослушивания аудиосистемы премиум-класса.