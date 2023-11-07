Виробник пропонує Ridgeline TrailSport 2024 модельного року з підвищеними позашляховими характеристиками, оновленими технологіями та стилем.

Автомобіль змужнів, став більш здатним до бездоріжжя, ніж будь-коли.

Honda Ridgeline 2024 року буде доступна на ринку Північної Америки у кількох повнопривідних комплектаціях – Sport, RTL, TrailSport зі спеціальним обладнанням для бездоріжжя, а також топовим Black Edition.

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Ridgeline також можна налаштувати за допомогою кількох пакетів постпродакшну, включаючи популярний пакет HPD. Пакет HPD Package, розроблений, щоб відтворити спортивну ДНК Honda, доповнює зовнішній вигляд Ridgeline чорною решіткою радіатора, такими ж розширювачами крил, агресивними колесами та спеціальною графікою.

Набір технологій безпеки та допомоги водієві Honda Sensing є стандартним для кожного Ridgeline, включаючи новий TrailSport. На Ridgeline Honda Sensing включає систему гальмування Collision Mitigation Braking System (CMBS) із попередженням про лобове зіткнення (FCW).

Версія TrailSport включає налаштовану для бездоріжжя підвіску, всюдихідні шини та сталевий захист днища, що захищає масляний піддон від гострих каменів та інших позашляхових небезпек.

Ексклюзивне налаштування підвіски з особливими пружинами, амортизаційних клапанів і стабілізаторів поперечної стійкості покращує можливості їзди по бездоріжжю.

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Стандартна для всіх Ridgeline система повного приводу i-VTM4 надсилає до 70% крутного моменту двигуна на задні колеса та імітує блокування диференціалу задньої осі, розподіляючи 100% крутного моменту між задніми колесами в залежності від умов водіння.

Пікап може перевезти 718 кг та спроможний тягнути причеп вагою 2267,9 кг, цього достатньо для буксирування човнів, кемперів та інших систем.

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У салон Ridgeline інтегровано ще більше передових технологій. Нова 7-дюймова цифрова приладова панель тепер є стандартною, з повністю цифровим тахометром ліворуч і фізичним спідометром праворуч. Дисплей також містить функції, які вибирає користувач, наприклад налаштування Honda Sensing, інформацію про автомобіль тощо.

Також усі комплектації Ridgeline мають новий більший 9-дюймовий кольоровий сенсорний екран зі швидшим процесором для роботи без затримок. Крім того, бездротова сумісність з Apple CarPlay® і Android Auto™ тепер є стандартною.

Вбудовану навігаційну систему спрощено за допомогою нової графіки та меншої кількості меню. Ridgeline Black Edition додає оновлені динаміки, щоб ще більше покращити враження від прослуховування аудіосистеми преміум-класу.