Даже при полной посадке у Grand Kangoo остается место для вещей: багажник объемом 500 литров в 7-местной версии можно увеличить до 3750 литров со снятыми задними сиденьями и сложенным сиденьем переднего пассажира.

Новый увеличенный вариант Grand Kangoo может иметь варианты как с застекленными дверями багажника, так и с глухими, на петлях или открывающимся наверх.

Подобно Kangoo, дизайн интерьера отличается приборной панелью, украшенной матовым темным деревом, удобным салоном и улучшенной эргономикой. Приборная панель была обновлена, чтобы включить специальные данные E-Tech для электрической версии.

Кстати говоря каковы характеристики электрического Kangoo

Доступ к третьему ряду облегчается благодаря двум раздвижным дверям шириной 83 см (+18 см по сравнению с Kangoo), низким порогам и откидным сиденьям во втором ряду. Это облегчает посадку и выход из автомобиля взрослых или подростков или позволяет удобно установить ребенка в автокресло.

Grand Kangoo можно использовать для любых целей. Большое внутреннее пространство идеально подходит для семей, ищущих 7 удобных мест. Он подходит для специалистов по уходу за детьми, ведь имеет 5 сидений с isofix и возможность изменить модульность (например, 2/2/2), чтобы облегчить посадку.

Совершенно новый Grand Kangoo E-Tech Electric оснащен двигателем мощностью 90 кВт с 245 Нм мгновенно доступного крутящего момента, поэтому он ездит плавно в любой ситуации. Вы можете переключить режим вождения на Eco, ограничивающий мощность до 56 кВт и скорость автомобиля до 110 км/ч для оптимизации запаса хода.

Новая литий-ионная батарея емкостью 45 кВт/ч (полностью пригодна) совершенно нового Grand Kangoo E-Tech Electric состоит из 8 независимых модулей, которые легко отремонтировать, и обеспечивает двигателю запас хода до 265 км за WLTP – этого достаточно для большинства повседневных поездок. Гарантия на аккумуляторы 8 лет или 160000 км. В течение этого периода их заменяют бесплатно, если их емкость падает ниже 70%.

Различные комбинации между режимами тяги и торможения добавляют к шести разным стилям вождения.

Чтобы максимально увеличить запас хода круглогодично, совершенно новый Grand Kangoo E-Tech Electric имеет регулируемую двухзонную систему климат-контроля с тепловым насосом, согревающим салон зимой и охлаждающим его летом по тому же принципу, что и реверсивный кондиционер.

Тепловой насос работает при температуре от -15 до +15°C. И, кроме первоклассного климат-контроля, он сохраняет до 30 км дополнительного запаса хода, избегая нагревания салона исключительно с помощью нагревательных резисторов, потребляющих энергию от тяговой батареи!

Наконец, совершенно новый Grand Kangoo E-Tech Electric поставляется с дополнительным подогревом, встроенным в лобовое стекло, передние сиденья и руль для дополнительного комфорта зимой, лишь незначительно влияя на аккумулятор.

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Модель также доступна как ДВС с двумя двигателями по выбору, соответствующими последним стандартам выбросов (Евро 6E):

130-сильный бензиновый BVM6 или EDC7

Дизель 95 л.с. BVM6.

Совершенно новая линейка Renault Grand Kangoo будет включать три версии, созданные в соответствии с точными пожеланиями и потребностями клиентов:

Заказы начнутся в конце этого года, а поставки – в начале 2024 года.