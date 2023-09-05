Навіть при повній посадці у Grand Kangoo залишається місце для речей: багажник об’ємом 500 літрів у 7-місній версії можна збільшити до 3750 літрів зі знятими задніми сидіннями та складеним сидінням переднього пасажира.

Новий збільшений варіант Grand Kangoo може мати варіанти як з заскленими дверима багажника, так і з глухими, на петлях чи щоб відчинявся наверх.

Подібно до Kangoo, дизайн інтер’єру вирізняється приладовою панеллю, оздобленою матовим темним деревом, зручним салоном і покращеною ергономікою. Панель приладів була оновлена, щоб включити спеціальні дані E-Tech для електричної версії.

До речі якими є характеристики електричного Kangoo

Доступ до третього ряду полегшується завдяки 2 розсувним дверям шириною 83 см (+18 см у порівнянні з Kangoo), низьким порогам і відкидним сидінням у другому ряду. Це полегшує посадку та вихід з автомобіля дорослих або підлітків, або дає змогу зручно встановити дитину в автокрісло.

Grand Kangoo можна використовувати для будь-яких цілей. Великий внутрішній простір ідеально підходить для сімей, які шукають 7 зручних місць. Він підходить для фахівців з догляду за дітьми, адже має 5 сидінь з isofix, та можливість змінити модульність (наприклад, 2/2/2), щоб полегшити посадку.

Абсолютно новий Grand Kangoo E-Tech Electric оснащений двигуном потужністю 90 кВт із 245 Нм миттєво доступного крутного моменту, тож він їздить плавно в будь-якій ситуації. Ви можете переключити режим водіння на Eco, який обмежує потужність до 56 кВт і швидкість автомобіля до 110 км/год для оптимізації запасу ходу.

Нова літій-іонна батарея ємністю 45 кВт/год (повністю придатна) абсолютно нового Grand Kangoo E-Tech Electric складається з 8 незалежних модулів, які легко відремонтувати, і забезпечує двигуну запас ходу до 265 км за WLTP – цього достатньо для більшості повсякденних поїздок. Гарантія на акумулятори 8 років або 160 000 км. Протягом цього періоду їх замінюють безкоштовно, якщо їхня ємність падає нижче 70%.

Різні комбінації між режимами тяги та гальмування додають до шести різних стилів водіння.

Щоб максимально збільшити запас ходу цілий рік, абсолютно новий Grand Kangoo E-Tech Electric має регульовану двозонну систему клімат-контролю з тепловим насосом, який зігріває салон взимку та охолоджує його влітку за тим же принципом, що й реверсивний кондиціонер.

Тепловий насос працює при температурі від -15°C до +15°C. І, окрім першокласного клімат-контролю, він зберігає до 30 км додаткового запасу ходу, уникаючи нагрівання салону виключно за допомогою нагрівальних резисторів, які споживають енергію від тягової батареї!

Нарешті, абсолютно новий Grand Kangoo E-Tech Electric поставляється з додатковим підігрівом, вбудованим у лобове скло, передні сидіння та кермо для додаткового комфорту взимку, лише незначно впливаючи на акумулятор.

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Модель також доступна як ДВЗ з двома двигунами на вибір, що відповідають останнім стандартам викидів (Євро 6E):

130-сильний бензиновий BVM6 або EDC7

Дизель 95 к.с. BVM6.

Абсолютно нова лінійка Renault Grand Kangoo включатиме три версії, створені відповідно до точних побажань і потреб клієнтів:

Замовлення почнуться наприкінці цього року, а поставки – на початку 2024 року.