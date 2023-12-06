Suzuki Swift, одно из немногих недооцененных в нашей стране авто в классе малых городских хэтчбеков, получил новое поколение. Актуальная модель третьего поколения производится уже почти 7 лет, поэтому неудивительно, что четвертая генерация станет доступной уже совсем скоро.

Новая версия Swift была представлена на Токийском автосалоне в октябре этого года. Сейчас Suzuki готовится к запуску продаж авто для местного рынка с 13 декабря.

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Дизайн

Новый Swift хоть и получил кардинальные изменения в своей внешности, однако узнать в новом авто фамильные черты прошлого поколения также можно. Первое, что сразу заметно – передняя часть авто изменилась коренным образом. Теперь логотип бренда располагается на бампере, у края закругленного капота, а не на решетке радиатора, как было на прошлых версиях.

Сама же решетка стала больше и получила другой узор. Новые фары теперь расположены ниже, а бампер стал массивнее и больше. Задние фонари меньше выступают в двери багажника, что позволяет загружать и разгружать больший груз.

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Интерьер и опции

В интерьере водителя встречает новый 9-дюймовый сенсорный экран. У него дизайн, похож на планшет, и расположен он выше, чем у предшественника. Вся панель приборов стала заметно больше, и автомобиль получил новые элементы управления системой HVAC, а также обновленные кнопки вокруг. Новым является также руль с плоским срезом в нижней части. Доступны также интеграция со смартфоном, соединение Bluetooth, распознавание голоса, разъемы USB и тому подобное.

Усовершенствованное оборудование безопасности включает радар миллиметрового диапазона и камеру для обнаружения пешеходов, велосипедов и транспортных средств впереди автомобиля, предупреждая водителя о возможном столкновении.

Новый Swift также оснащен помощником удержания полосы движения, системой мониторинга состояния водителя и слепых зон, предупреждением о движении сзади, распознаванием дорожных знаков и адаптивным круиз-контролем. Однако эти опции могут быть недоступны в некоторых комплектациях и на определенных рынках.

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Двигатели

Suzuki Swift 4-го поколения будет оснащен недавно разработанным 1,2-литровым двигателем. Бензиновый агрегат имеет три цилиндра, и ему помогает мягкая гибридная система в комплекте с крошечным литий-ионным аккумулятором. Япония сначала получит его в паре с вариатором (CVT).

В январе 2024 года появится комплектация с пятиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, супермини может поставляться с опциональной системой Allgrip Auto, которая является системой полного привода, что улучшает сцепление на скользкой поверхности.

Более подробную информацию и цены на четвертое поколение Suzuki Swift в Европе компания объявит позже. Старт продаж ожидается в 2024 году.