Suzuki Swift, одне з небагатьох недооцінених в нашій країні авто у класі малих міських хетчбеків, отримав нове покоління. Актуальна модель третього покоління виробляється вже майже 7 років, тому не дивно, що четверта генерація стане доступною вже зовсім скоро.

Нову версію Swift представили на Токійському автосалоні у жовтні цього року. Зараз Suzuki готується до запуску продажів авто для місцевого ринку з 13 грудня.

Читайте також: Suzuki показала Swift нового покоління

Дизайн

Новий Swift хоч і отримав кардинальні зміни у своїй зовнішності, проте впізнати в новому авто фамільні риси минулого покоління також можна. Перше, що одразу помітно – передня частина авто змінилась докорінно. Тепер логотип бренду розташовується на бампері, біля краю заокругленого капота, а не на решітці радіатора, як було на минулих версіях.

Сама ж решітка стала більшою та отримала інший візерунок. Нові фари тепер розташовані нижче, а бампер став масивнішим та більшим. Задні ліхтарі менше виступають в двері багажника, що дозволяє завантажувати та розвантажувати більший вантаж.

Також цікаво: Suzuki анонсує випуск летючих автомобілів

Інтер’єр та опції

В інтер’єрі водія зустрічає новий 9-дюймовий сенсорний екран. У нього дизайн, схожий на планшет, і розташований він вище, ніж у попередника. Вся панель приладів стала помітно більшою, і автомобіль отримав нові елементи керування системою HVAC, а також оновлені кнопки навколо. Новим є також кермо з плоским зрізом в нижній частині. Доступні також інтеграція зі смартфоном, з’єднання Bluetooth, розпізнавання голосу, роз’єми USB тощо.

Удосконалене обладнання безпеки включає радар міліметрового діапазону та камеру для виявлення пішоходів, велосипедів і транспортних засобів попереду автомобіля, попереджаючи водія про можливе зіткнення.

Новий Swift також оснащений помічником утримання смуги руху, системою моніторингу стану водія та сліпих зон, попередженням про рух ззаду, розпізнаванням дорожніх знаків і адаптивним круїз-контролем. Проте ці опції можуть бути недоступними у деяких комплектаціях та на певних ринках.

Читайте також: Suzuki Jimny отримав версію з крутим візуальним оновленням

Двигуни

Suzuki Swift 4-го покоління буде оснащено нещодавно розробленим 1,2-літровим двигуном. Бензиновий агрегат має три циліндри, і йому допомагає м’яка гібридна система в комплекті з крихітним літій-іонним акумулятором. Японія спочатку отримає його в парі з варіатором (CVT).

В січні 2024 з’явиться комплектація з п’ятиступеневою механічною коробкою передач. Крім того, суперміні може поставлятись з опціональною системою Allgrip Auto, яка є системою повного приводу, що покращує зчеплення на слизькій поверхні.

Більш детальну та ціни на четверте покоління Suzuki Swift у Європі компанія оголосить згодом. Старт продажів очікується у 2024 році.