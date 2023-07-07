На фото видна работа обслуги самоходной гаубицы "Богдана": процесс зарядки и совершение выстрела.

Артиллеристы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали на фото работу с обновленной САУ “Богдана”. На фото виден процесс подзарядки, укрытия и выстрела из украинской САУ.

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На снимках видно, что артиллерийская часть обновленного варианта "Богданы" визуально не претерпела значительных конструктивных изменений. В частности, зарядка снарядов в этой гаубице происходит вручную. Однако уже известно, что на другие версии артустановки установят ссылку, которая должна облегчить работу обслуги украинской колесной САУ.

Выстрел из самоходной гаубицы 2С22 «Богдана». Июль 2023. Фото: 57 ОМПБр ВСУ

Напомним, что в январе 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина профинансировала серийное производство обновленной отечественной артиллерийской установки "Богдана" еще весной 2022 года.

В начале мая в социальных сетях распространили фото, на которых изображено процесс производства нового варианта украинской артиллерийской системы

Разработку артиллерийской системы 2С22 "Богдана" начали в 2016 году. Это первая самоходная гаубица калибра 155 мм, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса. Его впервые показали в июле 2018 года. В январе 2022 года "Богдана" завершила предварительные огневые испытания. Гаубица произвела 450 выстрелов.

Позже стало известно, что украинская САУ прицельно обстреливала оккупированный остров Змеиный в Черном море. В паре с украинской гаубицей работала и французская CAESAR. Отечественная самоходная 155-мм гаубица продолжила наносить удары по оккупантам и на других участках фронта.