На фото видно роботу обслуги самохідної гаубиці "Богдана": процес заряджання та здійснення пострілу.

Артилеристи 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка показали на фото роботу з оновленою САУ “Богдана”. На фото видно процес заряджання, укриття та пострілу з української САУ.

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На знімках видно, що артилерійська частина оновленого варіанту “Богдани” візуально не зазнала значних конструктивних змін. Зокрема, заряджання снарядів в цій гаубиці відбувається вручну. Проте уже відомо, що на інші версії артустановки встановлять досилач, який має полегшити роботу обслуги української колісної САУ.

Постріл з самохідної гаубиці 2С22 «Богдана». Липень 2023. Фото: 57 ОМПБр ЗСУ

Нагадаємо, що у січні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна профінансувала серійне виробництво оновленої вітчизняної артилерійської установки “Богдана” ще навесні 2022 року.

На початку травня у соціальних мережах поширили фото, на яких зображено процес виробництва нового варіанту української артилерійської системи.

Розробку артилерійської системи 2С22 “Богдана” почали у 2016 році. Це перша самохідна гаубиця калібру 155-мм, розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Її вперше показали у липні 2018 року. У січні 2022 року “Богдана” завершила попередні вогневі випробування. Гаубиця здійснила 450 пострілів.

Пізніше стало відомо, що українська САУ прицільно обстрілювала окупований острів Зміїний у Чорному морі. У парі з українською гаубицею працювала і французька CAESAR. Вітчизняна самохідна 155-мм гаубиця продовжила завдавати ударів по окупантах і на інших ділянках фронту.