Французский автопроизводитель уверяет, что кроссовер улучшился на всех уровнях, хотя внешне это почти не заметно.

Рестайлинг крупнейшего из кроссоверов Renault сконцентрирован внутри: ему добавили комфорта и новые двигатели. А новый дизайн модель получит с изменением поколения в 2022 году.

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Нынешнее обновление Koleos пришлось на середину жизненного цикла актуального поколения кроссовера. "Колеос" второго поколения был представлен в 2016 году в Пекине. Модель хорошо показала себя на рынке, поэтому с плановым рестайлингом не было задержки.

По словам заместителя директора продуктовой линейки Renault Жюльена Пейрано, в течение 2018 года в 93 странах было продано более 100 000 Koleos (Samsung QM6 в Китае), что делает его одним из самых успешных глобальных моделей Renault Group.

Фото: обновленный Renault Koleos / Renault

Renault Koleos внешне стал более похожим на последний Kadjar. Характерным признаком рестайлинга стал особый цвет кузова Red Vintage. Среди прочего, новые 18-дюймовые легкосплавные колеса в дизайне Taika и Kavea, а также 19-дюймовые диски. Из наиболее заметных изменений в экстерьере: фальшрадиаторная решетка, больше хрома в нижней части бамперов, более широкий стоп-сигнал сзади и увеличенная имитация защиты днища.

Покупатели обновленного Renault Koleos получат больше комфорта, чем имеют владельцы актуального типа модели. По крайней мере в дорогих комплектациях, которые получили такие опции, как регулировка длины подушки сиденья в передних креслах, массаж, широкие подголовники.

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Мультимедийная система R-Link 2 будет предлагаться с экранами двух форматов: горизонтальным 7-дюймовым для простых исполнений, и вертикальным 8,7-дюймовым для дорогих комплектаций. В обоих случаях мультимедийная система имеет поддержку Android Auto и с Apple CarPlay.

Фото: салон Renault Koleos 2020 / Renault

Но самые значительные изменения "Колеос" – под капотом. Кроссовер получил два новых дизельных двигателя. Blue dCi 150 имеет мощность в 150 л.с. и предлагается для моноприводных версии модели. Второй мотор, также дизельный Blue dCi, с отдачей 190 сил и 380 Нм крутящего момента.

Оба сочетаются с модернизированным вариатором X-Tronic последнего поколения. Производитель заявляет, что коробка передач избавилась от главных недостатков подобных трансмиссий: шумности силового агрегата на высоких оборотах и ​​"задумчивости".

С новыми двигателями кроссовер якобы имеет лучший отзыв на педаль газа во всех режимах и стал более динамичным. Причем, как в длинных поездках по трассе, так и в беготне по бездорожью.

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