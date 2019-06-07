Французький автовиробник запевняє, що кросовер покращився на усіх рівнях, хоча зовні це майже не помітно.

Рестайлінг найбільшого з кросоверів Renault сконцентрований всередині: йому додали комфорту й нові двигуни. А новий дизайн модель отримає зі зміною покоління у 2022 році.

Також цікаво: Kia показала зображення "живого" XCeed

Нинішнє оновлення Koleos прийшлось на середину життєвого циклу актуального покоління кросовера. “Колеос” другого покоління був представлений у 2016 році в Пекіні. Модель добре показала себе на ринку, тож із плановим рестайлінгом не було затримки.

За словами заступника директора продуктової лінійки Renault Жюльєна Пейрано, протягом 2018 року в 93 країнах було продано більше 100 000 Koleos (Samsung QM6 у Китаї), що робить його однією з найуспішніших глобальних моделей Renault Group.

Фото: оновлений Renault Koleos / Renault

Renault Koleos зовні став більш схожим на останній Kadjar. Характерною ознакою рестайлінгу став особливий колір кузова Red Vintage. Серед іншого, нові 18-дюймові легкосплавні колеса в дизайні Taika і Kavea, а також 19-дюймові диски. З найбільш помітних змін в екстер'єрі: фальшрадиаторная решітка, більше хрому в нижній частині бамперів, ширший стоп-сигнал ззаду і збільшена імітація захисту днища.

Покупці оновленого Renault Koleos отримають більше комфорту, ніж мають власники актуального типу моделі. Принаймні у дорогих комплектаціях, котрі отримали такі опції, як регулювання довжини подушки сидіння у передніх кріслах, масаж, широкі підголовники.

Також цікаво: BMW представила нову M8 2020 у трьох іпостасях

Мультимедійна система R-Link 2 пропонуватиметься з екранами двох форматів: горизонтальним 7-дюймовим для простіших виконань, та вертикальним 8,7-дюймовим для дорогих комплектацій. В обох випадках мультимедійна система має підтримку Android Auto і з Apple CarPlay.

Фото: салон Renault Koleos 2020 / Renault

Та найзначніші зміни “Колеос” – під капотом. Кросовер отримав два нових дизельних двигуна. Blue dCi 150 має потужність у 150 к.с. і пропонується для монопривідних версії моделі. Другий мотор, також дизельний Blue dCi, з віддачею 190 сил і 380 Нм крутного моменту.

Обидва поєднуються з модернізованим варіатором X-Tronic останнього покоління. Виробник заявляє, що коробка передач позбулась головних недоліків подібних трансмісій: шумності силового агрегату на високих обертах та “задумливості”.

З новими двигунами кросовер, начебто, став має кращий відклик на педаль газу в усіх режимах і став динамічнішим. Причому, як у довгих поїздках по трасі, так і в гасанні по бездоріжжю.

Також цікаво: Офіційно представлений Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake