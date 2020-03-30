Японский автопроизводитель отказался следовать общим трендам по тотальной диджитализации внутреннего пространства машины.

Даже самые простые вещи можно сделать сложными, если бездумно следовать моде. И, по крайней мере, одна модель Honda сохранит практичность старых, немодных машин.

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Компактвэн Honda Jazz (на некоторых рынках Fit) недавно сменил поколение. Модель четвертой генерации снабдили целой кучей современных технологий и систем, она даже неожиданно стала электрокаром и кроссовером, однако в одном аспекте прогресс пошел в обратном направлении. Функции управления климатической системой в Honda Jazz возложенные на физические клавиши, хотя у предшественника они были вынесены на сенсорный экран мультимедийной системы.

Фото: Honda Jazz 2020 / Honda

“Причина достаточно проста – мы хотели минимизировать отвлечение водителя от своей работы, в частности, при настройке обогревателя и кондиционера. Мы изменили его с сенсорного экрана на физические кнопки, поскольку получили отзывы от клиентов, о том, что управлять климатом “интуитивно” было трудно. Для этого нужно было смотреть на экран, что отвлекало водителей, во время движения”, – пояснил главный куратор проекта Honda Jazz Такекі Танака.

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