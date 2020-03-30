Японський автовиробник відмовився слідувати загальним трендам з тотальної діджиталізації внутрішнього простору машини.

Навіть найпростіші речі можна зробити складними, якщо бездумно слідувати моді. Та, принаймні, одна модель Honda збереже практичність старих, немодних машин.

Читайте також: Користування дисплеєм за кермом більш небезпечно, ніж їзда напідпитку: дослідження

Компактвен Honda Jazz (на деяких ринках Fit) нещодавно змінив покоління. Модель четвертої генерації спорядили цілою купою сучасних технологій та систем, вона навіть несподівано стала електрокаром та кросовером, однак в одному аспекті прогрес пішов у зворотному напрямку. Функції управління кліматичною системою в Honda Jazz покладені на фізичні клавіші, хоча у попередника вони були винесені на сенсорний екран мультимедійної системи.

Фото: Honda Jazz 2020 / Honda

“Причина досить проста – ми хотіли мінімізувати відволікання водія від своєї роботи, зокрема, при налаштуванні обігрівача та кондиціонера. Ми змінили його з сенсорного екрана на фізичні кнопки, оскільки отримали відгуки від клієнтів, про те, що керувати кліматом “інтуїтивно” було важко. Для цього потрібно було дивитись на екран, що відволікало водіїв, під час руху”, – пояснив головний куратор проекту Honda Jazz Такекі Танака.

Читайте також: DSG проти АКП: що краще