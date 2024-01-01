Официально представлен первый в истории BMW M3 CS Touring

Презентация новинки состоялась на трассе Mount Panorama Circuit в Австралии. Модель будет доступна в Европе, Австралии, Японии и Южной Корее. BMW говорит, что первые поставки клиентам начнутся уже в марте, а собирать машину вместе со всеми другими вариантами M3 будут на заводе в Мюнхене.

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Как и седан M3 CS, версия в кузове универсал получила несколько значительных улучшений, чтобы вместе с ним стать самым мощным представителем линейки 3-й серии. Инженеры увеличили наддув двух турбин 3,0-литрового шестицилиндрового двигателя до 2,1 бара, что позволило получить мощность в 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента.

Этого достаточно, чтобы автомобиль мог достичь первой сотни всего за 3,5 секунды и максимальной скорости в 300 км/ч. Мощность передается через 8-ступенчатую АКПП M Steptronic на все колеса благодаря системе полного привода M xDrive.

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Также инженеры BMW изменили настройки амортизаторов с электронным управлением и добавили более жесткие опоры двигателя. Конечно же, увеличение мощности предусматривало и усиление тормозов. К слову, покупатели могут заказать набор углеродно-керамических дисков в качестве опции. В стандартное оснащение автомобиля вошла выхлопная система с регулируемыми клапанами и титановым глушителем.

BMW уменьшила вес автомобиля на 15 кг. Ключевые новые детали включают капот из углеродного волокна, передний сплиттер, передние воздухозаборники, колпаки боковых зеркал и задний диффузор. Также есть новые легкосплавные диски M размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Наиболее очевидным визуальным изменением является новая решетка радиатора. Секции остались такими же, как и в обычных M3 и M4, теперь они имеют более открытый дизайн с острыми поверхностями. Универсал имеет светодиодные дневные ходовые огни в желтый оттенок и заметный спойлер.

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Салон имеет аналогичный дизайн с другими моделями M3, за исключением ковшеобразных сидений M Carbon и руля M Alcantara с электронной регулировкой и подогревом. Компания не раскрыла данных о том, сколько всего единиц модели будет построено.