Офіційно представлено перший в історії BMW M3 CS Touring

Презентація новинки відбулась на трасі Mount Panorama Circuit в Австралії. Модель буде доступна в Європі, Австралії, Японії й Південній Кореї. BMW каже, що перші поставки клієнтам почнуться вже в березні, а збиратимуть автівку разом з усіма іншими варіантами M3 на заводі в Мюнхені.

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Як і седан M3 CS, версія в кузові універсал отримала кілька значних покращень, аби разом з ним стати найпотужнішим представником лінійки 3-ї серії. Інженери збільшили наддув двох турбін 3,0-літрового шестициліндрового двигуна до 2,1 бара, що дозволило отримати потужність в 550 кінських сил й 650 Нм крутного моменту.

Цього достатньо, аби автівка могла досягнути першої сотні всього за 3,5 секунди й максимальної швидкості в 300 км/год. Потужність передається через 8-ступеневу АКПП M Steptronic на всі колеса завдяки системі повного приводу M xDrive.

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Також інженери BMW змінили налаштування амортизаторів з електронним керуванням й додали більш жорсткі опори двигуна. Звичайно ж, збільшення потужності передбачало й посилення гальм. До слова, покупці можуть замовити набір вуглецево-керамічних дисків в якості опції. В стандартне оснащення автівки увійшла вихлопна система з регульованими клапанами та титановим глушником.

BMW зменшила вагу автомобіля на 15 кг. Ключові нові деталі включають капот з вуглецевого волокна, передній спліттер, передні повітрозабірники, ковпаки бокових дзеркал і задній дифузор. Також є нові легкосплавні диски M розміром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду.

Найбільш очевидною візуальною зміною є нова решітка радіатора. Секції залишились такими ж, як і у звичайних M3 та M4, тепер вони мають більш відкритий дизайн із гострішими поверхнями. Універсал має світлодіодні денні ходові вогні в жовтий відтінок та помітний спойлер.

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Салон має аналогічний дизайн з іншими моделями M3, за винятком ківшеподібних сидінь M Carbon й кермом M Alcantara з електронним регулюванням і підігрівом. Компанія не розкрила даних про те, скільки всього одиниць моделі буде побудовано.