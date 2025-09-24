Огромный эвакуатор с краном-манипулятором будет работать в Украине

ФОТО: Scania Украина|
Здесь самая большая палитра подъемного оборудования – задний подъемник, телескопическая кормовая 3-секционная стрела с лебедками и закабинная КМУ
Даже в первоклассно "упакованной" подобной техникой Европе такие мощные эвакуаторы не часто встречаются, а здесь украинцы импортировали спецмашину с надстройкой последнего поколения. Именно так с приятным удивлением констатирует автор специализированного ресурса 40ton.net.
Владельцем инновационной машины является компания ООО “ТракСервис Сарны" (SarnyTruckService), что в Ровенской области.
В компании "Scania Украина" подтвердили ввоз на таможенную территорию Украины эвакуационной машины тяжелого класса Scania G 440 B10x4/6NZ с краново-гидравлическим оборудованием Erkin (Турция), указав и адресную поставку.
"Это первый в Украине новый тяжелый пятиосный эвакуатор. Благодаря современному оборудованию он способен не только эвакуировать неисправные автомобили, но и вытаскивать транспорт после серьезных ДТП", – отметил руководитель корпоративных продаж "Scania Украина" Валерий Островский.
Общий вид инновационного эвакуатора во фронтально-боковой проекции. Фото: Scania Украина
Компания SarnyTruckService специализируется в предоставлении услуг сервиса грузовой техники и базируется на одном из основных транспортных коридоров, соединяющем Киев со странами Евросоюза.
Ежедневно по так называемому Варшавскому шоссе в обе стороны курсируют тысячи грузовых автомобилей и некоторые из них ломаются, попадают в ДТП и требуют эвакуации и ремонта. Это и побудило приобрести автомобиль с повышенным потенциалом операционных возможностей.
"Ленивец" на третьей колесной паре водитель активирует только при условии тяжелой операционной транспортировки, когда нужно "вписаться” в дорожные весовые нормативы. Фото: Scania Украина
Технические особенности шасси эвакуатора:
- двигатель SCANIA 13 л, 440 л.с., Euro-5;
- колесная формула 10x4/6 (три передние управляемые оси);
- кабина с местом для отдыха водителя, климат-контроль, автономный отопитель;
Оборудование Erkin:
- задний подъемник - 25 т (6 т на макс. вылете)
- эвакуационная стрела - 10,5 м (12 т)
- кран-манипулятор - 15,7 м (3,6 т)
- две гидравлические лебедки - 15 т и 30 т
- дистанционное управление.
Многочисленные шкафы с обоих бортов рассчитаны на солидную палитру спасательной атрибутики и инструментария, что комплектуется по собственным потребностям владельца спецмашины. Фото: Scania Украина
Надстройка на шасси имеет большой перечень спасательного инструментария. Кроме стандартного буксировочного оборудования, как вот как кормовая телескопическая стрела с двумя лебедками и крюками на конечностях и задним подъемником, здесь в закабинной нише стоит редкий для таких машин кран-манипулятор Erkin с грузоподъемностью 3,6 т на максимальном вылете 15,7 метра.
Коленчатый кран-манипулятор с телескопической стрелой в операционном режиме может посоревноваться с 25-тонным автокраном. Фото: Scania Украина
О стоимости такой инновационной спецмашины не сообщается.