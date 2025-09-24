Огромный эвакуатор с краном-манипулятором будет работать в Украине

Даже в первоклассно "упакованной" подобной техникой Европе такие мощные эвакуаторы не часто встречаются, а здесь украинцы импортировали спецмашину с надстройкой последнего поколения. Именно так с приятным удивлением констатирует автор специализированного ресурса 40ton.net.

Владельцем инновационной машины является компания ООО “ТракСервис Сарны" (SarnyTruckService), что в Ровенской области.

В компании "Scania Украина" подтвердили ввоз на таможенную территорию Украины эвакуационной машины тяжелого класса Scania G 440 B10x4/6NZ с краново-гидравлическим оборудованием Erkin (Турция), указав и адресную поставку.

"Это первый в Украине новый тяжелый пятиосный эвакуатор. Благодаря современному оборудованию он способен не только эвакуировать неисправные автомобили, но и вытаскивать транспорт после серьезных ДТП", – отметил руководитель корпоративных продаж "Scania Украина" Валерий Островский.

Общий вид инновационного эвакуатора во фронтально-боковой проекции. Фото: Scania Украина

Компания SarnyTruckService специализируется в предоставлении услуг сервиса грузовой техники и базируется на одном из основных транспортных коридоров, соединяющем Киев со странами Евросоюза.

Ежедневно по так называемому Варшавскому шоссе в обе стороны курсируют тысячи грузовых автомобилей и некоторые из них ломаются, попадают в ДТП и требуют эвакуации и ремонта. Это и побудило приобрести автомобиль с повышенным потенциалом операционных возможностей.

"Ленивец" на третьей колесной паре водитель активирует только при условии тяжелой операционной транспортировки, когда нужно "вписаться” в дорожные весовые нормативы. Фото: Scania Украина

Технические особенности шасси эвакуатора:

двигатель SCANIA 13 л, 440 л.с., Euro-5;

колесная формула 10x4/6 (три передние управляемые оси);

кабина с местом для отдыха водителя, климат-контроль, автономный отопитель;

Оборудование Erkin:

задний подъемник - 25 т (6 т на макс. вылете)

эвакуационная стрела - 10,5 м (12 т)

кран-манипулятор - 15,7 м (3,6 т)

две гидравлические лебедки - 15 т и 30 т

дистанционное управление.

Многочисленные шкафы с обоих бортов рассчитаны на солидную палитру спасательной атрибутики и инструментария, что комплектуется по собственным потребностям владельца спецмашины. Фото: Scania Украина

Надстройка на шасси имеет большой перечень спасательного инструментария. Кроме стандартного буксировочного оборудования, как вот как кормовая телескопическая стрела с двумя лебедками и крюками на конечностях и задним подъемником, здесь в закабинной нише стоит редкий для таких машин кран-манипулятор Erkin с грузоподъемностью 3,6 т на максимальном вылете 15,7 метра.

Коленчатый кран-манипулятор с телескопической стрелой в операционном режиме может посоревноваться с 25-тонным автокраном. Фото: Scania Украина

О стоимости такой инновационной спецмашины не сообщается.