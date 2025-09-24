Величезний евакуатор з краном-маніпулятором працюватиме в Україні

Навіть у першокласно "напакованій" подібною технікою Європі такі потужні евакуатори не часто зустрічаються, а тут українці імпортували спецмашину з надбудовою останнього покоління. Саме так з приємним подивом констатує автор спеціалізованого ресурсу 40ton.net.

Власником інноваційної машини є компанія ТОВ “ТракСервіс Сарни" (SarnyTruckService), що у Рівненській області.

У компанії "Scania Україна" підтвердили ввезення на митну територію України евакуаційної машини важкого класу Scania G 440 B10x4/6NZ з краново-гідравлічним обладнанням Erkin (Туреччина), вказавши й адресне постачання.

"Це перший в Україні новий важкий п’ятивісний евакуатор. Завдяки сучасному обладнанню він здатний не лише евакуювати несправні автомобілі, а й витягувати транспорт після серйозних ДТП", – наголосив керівник корпоративних продажів "Scania Україна" Валерій Островський.

Загальний вигляд інноваційного евакуатора у фронтально-боковій проєкції. Фото: Scania Україна

Компанія SarnyTruckService спеціалізується у наданні послуг сервісу вантажної техніки та базується на одному з основних транспортних коридорів, що сполучає Київ з країнами Євросоюзу.

Щодня по так званому Варшавському шосе в обидва боки курсують тисячі вантажних автомобілів і деякі з них ламаються, потраплять в ДТП й потребують евакуації та ремонту. Це і спонукало придбати автомобіль з підвищеним потенціалом операційних можливостей.

"Лінивець" на третій колісній парі водій активує лише за умови важкого операційного транспортування, коли потрібно "вписатися” в дорожні вагові нормативи. Фото: Scania Україна

Технічні особливості шасі евакуатора:

двигун SCANIA 13 л, 440 к.с., Euro-5;

колісна формула 10x4/6 (три передні керовані осі);

кабіна з місцем для відпочинку водія, клімат-контроль, автономний опалювач;

Обладнання Erkin:

задній підіймач — 25 т (6 т на макс. вильоті)

евакуаційна стріла — 10,5 м (12 т)

кран-маніпулятор — 15,7 м (3,6 т)

дві гідравлічні лебідки — 15 т і 30 т

дистанційне керування.

Численні шафи з обох бортів розраховані на солідну палітру рятувальної атрибутики та інструментарію, що комплектується за власними потребами власника спецмашини. Фото: Scania Україна

Надбудова на шасі має великий перелік рятувального інструментарію. Окрім стандартного буксирувального обладнання, як от як кормова телескопічна стріла з двома лебідками й гаками на кінцівках та заднім підіймачем, тут в закабінній ніші стоїть рідкісний для таких машин кран-маніпулятор Erkin з вантажністю 3,6 т на максимальному вильоті 15,7 метра.

Колінчастий кран-маніпулятор з телескопічною стрілою в операційному режимі може позмагатися з 25-тонним автокраном. Фото: Scania Україна

Про вартість такої інноваційної спецмашини не повідомляється.