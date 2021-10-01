Многие из водителей встречают октябрь без особой радости: каждый раз включать фары при выезде за город – это дополнительные хлопоты для тех, кто не имеет на машине ходовых огней. Авто 24 имеет для них несколько альтернативных вариантов.

Начнем с того, что назовем недостатки стандартного варианта, то есть включенного ближнего света в фарах.

Легко забыть включить при выезде за город (штраф от 425 грн.)

Расходуется ресурс недешевых ламп, основная задача которых – освещение пути ночью

Из-за большой мощности потребления галогеновых ламп ближнего света возрастает расход горючего (порядка 0,1 л / 100 км)

Во всех современных автомобилях с завода установлены дневные ходовые огни. Если их нет, приходится включать ближний свет

Как для нас, наиболее важная проблема указана в первом пункте, ведь за такое нарушение полиция пытается наложить штраф по ст. 122 ч. 2 КоАП (хотя строго говоря, это вопрос спорный). Также более или менее весомое значение для многих водителей может иметь второй пункт, особенно, если автовладелец использует дорогие лампы – качественные галогеновые, ксеноновые или светодиодные.

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Напомним, что украинские ПДД (п. 9.8) не позволяют использовать вместо дневных ходовых огней (DRL) противотуманные фары. Но промышленность и разного рода отечественные СТО предлагают несколько альтернативных вариантов для тех, кто не считает ближний свет стандартных фар достойной заменой дневных ходовых огней.

Качественные дневные ходовые огни

Это один из лучших вариантов: фирменные LED-огни пригодны к любому автомобилю, соответствуют европейскому стандарту ECE R87, служат около 5000 часов и потребляют всего 15 Вт (вместо 100 Вт в штатных галогенок).

Фирменные дневные ходовые огни очень удобны, поскольку не требуют ручного включения и выключения, и с годами не теряют яркости

Как правило, качественные DRL от одного из европейских производителей легко устанавливаются на автомобиль. Серьезный минус: если полицейский будет строго придерживаться буквы Закона, он может признать любые DRL, установленные на машину не на заводе, незаконными (п. 9.8 ПДД) и наложить штраф.

Европейские Правила ЕЭК № 48 устанавливают следующие нормы по размещению DRL на автомобиле

Добавим, что покупать дешевые светодиодные DRL нет смысла – они быстро, за несколько месяцев, а то и недель, теряют яркость, а вместе с тем – и собственный смысл.

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Реле автоматического включения фар

Опытный автоэлектрик может установить на автомобиль дополнительное реле, которое автоматизирует использование штатных фар в качестве DRL. Фары (те, которые вы пожелаете) будут сами собой включаться при работающем двигателе и выключаться при его остановке. На летний период систему можно деактивизировать, вытащив предохранитель или выключив тумблер (по желанию). Таким образом, вы не будете забывать включить фары перед началом поездки, не будет страдать от перегрузки аккумуляторная батарея. Но ресурс ламп все равно будет активно расходоваться, как и лишние 100 граммов бензина на каждые 100 км.

Автомобили старых моделей несложно оборудовать схемой, которая обеспечивает автоматическое включение ближнего света лишь при работающем двигателе

Качественные LED-лампы ближнего света

Несколько европейских, японских и брендовых китайских производителей предлагают высокоэффективные светодиодные лампы для обычных галогеновых фар (просьба не путать с дешевыми китайскими подделками, которые не дают правильного луча и ослепляют других). Срок службы качественных LED-ламп головного света достигает нескольких тысяч часов – против 500 – 600 часов в стандартных галогенок.

Диодные лампы для обычных галогеновых фар – удачное решение для тех, кто не хочет часто менять лампы и оплачивать перерасход топлива из-за включенного ближнего света

Кроме того, диодные лампы потребляют в несколько раз меньше энергии и обычно имеют лучшую световую отдачу. Следовательно, такой вариант позволит не волноваться относительно ресурса ламп и перерасхода горючего – можно просто включать фары в начале любой поездки, независимо от того, где будет пролегать маршрут. Существенный минус тоже есть: из-за слишком высокой яркости “галогеновые” фары с LED-лампами могут не пройти инструментальный техосмотр, который планируют ввести в Украине.

Рекомендация Авто24

Согласитесь, страдать из-за забывчивости в XXI веке, в эпоху компьютеров те искусственного интеллекта, как минимум странно. Поэтому советуем вам прибегнуть к одному из вышеприведенных мероприятий и дооборудовать автомобиль до более современного уровня. При этом важно сделать это либо руками опытного электрика или под его наблюдением.

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