Багато хто з водіїв зустрічає жовтень без особливих радощів: щоразу вмикати фари при виїзді за місто – це додатковий клопіт для тих, хто не має на машині ходових вогнів. Авто 24 має для них кілька альтернативних варіантів.

Почнемо з того, що назвемо недоліки стандартного варіанту, тобто увімкненого ближнього світла у фарах.

Легко забути увімкнути при виїзді за місто (штраф від 425 грн.)

Витрачається ресурс недешевих ламп, основне завдання яких – освітлення шляху вночі

Через велику потужність споживання галогенових ламп ближнього світла зростає витрата пального (порядку 0,1 л/100 км)

В усіх сучасних автомобілів з заводу встановлені денні ходові вогні. Якщо їх немає, доводиться вмикати ближнє світло

Як на нас, найбільш важлива проблема вказана у першому пункті, адже за таке порушення поліція намагається накласти штраф за ст. 122 ч. 2 КоАП (хоча строго кажучи, це питання спірне). Також більш-менш вагоме значення для багатьох водіїв може мати другий пункт, особливо, якщо автовласник використовує дорогі лампи – якісні галогенові, ксенонові або світлодіодні.

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Нагадаємо, що українські ПДР (п. 9.8) не дозволяють використовувати замість денних ходових вогнів (DRL) протитуманні фари. Але промисловість та різного роду вітчизняні СТО пропонують кілька альтернативних варіантів для тих, хто не вважає ближнє світло стандартних фар гідною заміною денних ходових вогнів.

Якісні денні ходові вогні

Як на нас, це один з найкращих варіантів: фірмові LED-вогні придатні до будь-якого автомобіля, відповідають європейському стандарту ECE R87, служать близько 5000 годин і споживають лише 15 Вт (замість 100 Вт у штатних галогенок).

Фірмові денні ходові вогні дуже зручні, оскільки не потребують ручного вмикання та вимикання, і з роками не втрачають яскравості

Як правило, якісні DRL від одного з європейських виробників легко встановлюються на автомобіль. Серйозний мінус: якщо поліціянт буде суворо дотримуватися букви Закону, він може визнати будь-які DRL, встановлені на машину не на заводі, незаконними (п. 9.8 ПДР) і накласти штраф.

Європейські Правила ЄЕК № 48 встановлюють такі норми щодо розміщення DRL на автомобілі

Додамо, що купувати дешеві світлодіодні DRL немає сенсу – вони швидко, за кілька місяців, а то й тижнів, втрачають яскравість, а разом з тим – і будь-який сенс.

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Реле автоматичного увімкнення фар

Досвідчений автоелектрик може встановити на автомобіль додаткове реле, яке автоматизує використання штатних фар в якості DRL. Фари (ті, які ви побажаєте) будуть самі собою вмикатися при працюючому двигуні й вимикатися при його зупинці. На літній період систему можна деактивувати, витягнувши запобіжник або вимкнувши тумблер (за бажанням). Таким чином, ви не будете забувати увімкнути фари перед початком поїздки, не буде страждати від перевантаження акумуляторна батарея. Але ресурс ламп все одно буде активно витрачатися – як і зайві 100 грамів бензину на кожні 100 км.

Автомобілі старих моделей нескладно обладнати схемою, яка забезпечує автоматичне вмикання ближнього світла лише при працюючому двигуні

Якісні LED-лампи ближнього світла

Європейські, японські чи брендові китайські виробники автоламп пропонують високоефективні світлодіодні лампи для звичайних галогенових фар (прохання не плутати з дешевими китайським підробками, які не дають правильного променю і засліплюють інших). Термін служби якісних LED-ламп головного світла сягає кількох тисяч годин – проти 500 – 600 годин у стандартних галогенок.

Діодні лампи для звичайних галогенових фар – вдале рішення для тих, хто не хоче часто міняти лампи та оплачувати перевитрату палива через увімкнуте ближнє світло

Крім того, діодні лампи споживають у кілька разів менше енергії й зазвичай мають кращу світлову віддачу. Отже, такий варіант дасть змогу не хвилюватись відносно ресурсу ламп та перевитрати пального – можна просто вмикати фари на початку будь-якої поїздки, незалежно від того, де буде пролягати маршрут. Суттєвий мінус теж є: через надто високу яскравість “галогенові” фари з LED-лампами можуть не пройти інструментальний техогляд, який планують запровадити в Україні.

Рекомендація Авто24

Погодьтеся, страждати через забудькуватість у XXI столітті, у добу комп’ютерів ті штучного інтелекту, як мінімум дивно. Тому радимо вам вдатися до одного з наведених заходів та дообладнати автомобіль до більш сучасного рівня. При цьому важливо зробити це або руками досвідченого електрика або під його наглядом.

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