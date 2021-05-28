Сегодня, 28 мая, стартует крупнейший технический фестиваль OldCarLand. Он продлится три дня, в течение которых сотни старинных машин соберутся среди самолетов и вертолетов Государственного музея авиации имени А. К. Антонова по ул. Медовая, 1.

Среди автомобилей, которые ожидаются на ретрофоруме, эксперты Авто24 отобрали "семерку" самых интересных. Предлагаем ознакомиться с этими уникальными с технической и исторической точек зрения экспонатами.

Как всегда OldCarLand будет интересен не только фанатам техники и стиля ретро

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1. Самый старый “Запорожец”

Среди коллекционеров ретротехники всегда существовала некая негласная и вполне дружеская конкуренция – чья машина старше. Похоже, по состоянию на сегодня этот "Запорожец" ЗАЗ-965 может считать себя самым крутым в мире, поскольку более старые его собратья знатокам неизвестны. На фестивале впервые покажут старейший в мире “Запорожец”, сделанный в первые дни запуска производства. На его кузове выбит номер 000186. У машины есть свои особенности в сравнении с более поздними, всем известными модификациями 965-го, и на фестивале у каждого будет возможность сопоставить разные версии и найти те самые хрестоматийные “десять отличий”.

2. Последний лимузин СССР в оригинале

На этот раз организаторы весеннего OldCarLand устраивают изюминку в виде коллекции представительских лимузинов и седанов прошлого века

Без преувеличения с каждым представительским авто времен СССР связано имя той или иной персоны из числа высших руководителей государства. На мероприятии представят советский лимузин ЗИЛ-115, которым возили в свое время руководителя советской Украины Владимира Щербицкого. Эта машина ручной сборки имеет немало интересных технических решений и более 10 слоев заводской краски. ЗИЛ-115 (он же ЗИЛ-4104) сейчас хранится в одной из украинских коллекций, и находится в отличном состоянии. Одна из причин – В. Щербицкий пользовался им только время от времени: по рассказам очевидцев, в повседневной жизни он ездил на заднем сидении “Волги” ГАЗ-31. Но это уже другая история.

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3. Первый в мире массовый автомобиль

Автомобиль, который посадил Америку на колеса, а потом показал всему миру, что машина может быть общедоступной и удобной – Ford Т. Именно эта модель стала самой массовой в мире в начале 20 века. Их продали свыше 16 миллионов единиц, и буквально две-три из них есть в Украине. Прекрасно восстановленный экземпляр Ford T 1912 года приедет на фестиваль OldCarLand со Львова. У машины карбидные фонари, деревянные колеса и характерный звук двигателя.

4. Bentley семьи президента Кеннеди

Автомобили довоенного периода и на этот раз будут в меньшинстве: реставрировать их все сложнее

Bentley S2 1959 года – первая модель Bentley с V-образным 8-цилиндровым двигателем. Эта марка – воплощение сдержанной роскоши и технического совершенства. Первыми хозяевами экземпляра, который приедет на OldCarLand, была семейная пара выходцев из Великобритании, о чем свидетельствует именная табличка в салоне с высеченными именами. Также есть свидетельства, что этой машиной пользовались в окружении американского президента Кеннеди.

5. Rolls-Royce императора

Rolls-Royce Corniche III с откидным верхом – единственный в Украине автомобиль данной модели в подобном состоянии. Таких машин выпустили только 452, причем немало – по предварительному заказу. Интересная деталь касаемо уникальности модели: один из таких кабриолетов в свое время использовали как парадное авто императора Японии.

6. Первый послевоенный Peugeot

Сегодня больше всего ценятся роскошные автомобили, которые были редкостью и во времена своей молодости

Недорогие "многотиражные" модели отыскивать и реставрировать отнюдь не легче, чем уважаемые элитные машины. На нынешних ретро-выставках они обычно представлены совсем скромно. Такие вот серийные Peugeot-203 начали производить в 1948 году, когда Франция едва оправилась от последствий Второй мировой. Он стал первым автомобилем компании после окончания войны, даже больше – с 1949 по 1954 год это вообще была единственная модель марки. Именно на нем французский производитель решился на такую техническую новацию, как цельнометаллический несущий кузов.

7. Украинская мототехника 1940 – 1990 годов

Еще одна особенность фестиваля OldCarLand в том, что он стал форумом владельцев нестандартных транспортных средств

Совершенно несправедливо, что отечественная мототехника традиционно находится в тени исторических автомобилей. На фестивале, который начинается сегодня, впервые представят экспозицию мототехники, произведенной на территории современной Украины. Одним из таких транспортных средств является КМЗ К-1Б “Киевлянин” 1949 г. выпуска. Именно с этого легкого мотоцикла началось производство на Киевском мотозаводе. “Киевлянин” был копией немецкого легкого мотоцикла Wanderer SP1, чертежи которого (а сначала и готовые компоненты) поступили из Германии в качестве послевоенных репараций.

Стоимость билета – 150 грн, его можно приобрести в кассе музея или онлайн по этой ссылке. Мероприятие продлится до 30 мая включительно.

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