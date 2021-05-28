Сьогодні, 28 травня, стартує найбільший технічний фестиваль OldCarLand. Він триватиме три дні, протягом яких сотні старовинних машин зберуться серед літаків та гелікоптерів Державного музею авіації імені О.К. Антонова по вул. Медова, 1.

Серед автомобілів, які очікуються на ретро-форумі, експерти Авто24 відібрали "сімку" найцікавіших.

Як завжди OldCarLand буде цікавий не лише фанатам техніки й стилю ретро

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1.Найстаріший “Запорожець”

Серед колекціонерів ретро-техніки завжди існувала така собі негласна і цілком дружня конкуренція – чия машина старіша. Схоже, станом на сьогодні цей "Запорожець" ЗАЗ-965 може вважати себе найкрутішим у світі, оскільки більш старі його побратими знавцям невідомі.

На фестивалі вперше покажуть найстаріший у світі “Запорожець”, зроблений у перші дні запуску виробництва. На його кузові вибито номер 000186. У машини є власні особливості у порівнянні з пізнішими, всім відомими модифікаціями 965-го, і на фестивалі у кожного буде можливість порівняти різні версії та знайти ті самі хрестоматійні “десять відмінностей”.

2. Останній лімузин СРСР в оригіналі

Цього разу організатори весняного OldCarLand`у влаштовують родзинку у вигляді колекції представницьких лімузинів та седанів минулого століття

Без перебільшення з кожним представницьким авто часів СРСР пов’язане ім’я тієї чи іншої персони з-поміж найвищих керівників держави. На заході представлять радянський лімузин ЗіЛ-115, яким возили свого часу керівника радянської України Володимира Щербицького. Ця машина ручного складання, має чимало цікавих технічних рішень і понад 10 шарів заводської фарби. ЗІЛ-115 (він же – ЗІЛ-4104) зараз знаходиться в одній з українських колекцій, і перебуває у чудовому стані. Одна з причин – В. Щербицький користувався ним лише час від часу: за розповідями самовидців, у повсякденному житті він їздив на задньому сидінні “Волги” ГАЗ-31. Але це вже інша історія.

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3. Перший у світі масовий автомобіль

Автомобіль, який посадив Америку на колеса, а потім показав усьому світові, що машина може бути загальнодоступною і зручною – Ford Т. Саме ця модель стала наймасовішою у світі на початку 20 століття. Їх продали понад 16 мільйонів одиниць, і буквально дві-три з них є в Україні. Чудово відновлений екземпляр Ford T 1912 року приїде на фестиваль OldCarLand зі Львова. У машини карбідні ліхтарі, дерев’яні колеса і характерний звук двигуна.

4. Bentley сім’ї президента Кеннеді

Автомобілі довоєнного періоду і цього разу будуть у меншості: реставрувати їх дедалі важче

Bentley S2 1959 року – перша модель Bentley з V-подібним 8-циліндровим двигуном. Ця марка – втілення стриманої розкоші та технічної досконалості. Першими господарями екземпляру, який приїде на OldCarLand, була сімейна пара вихідців із Великобританії, про що свідчить іменна табличка в салоні з викарбуваними іменами. Також є свідчення, що цією машиною користувалися в оточенні американського президента Кеннеді.

5. Rolls-Royce імператора

Rolls-Royce Corniche III із відкидним верхом – єдиний в Україні автомобіль даної моделі у подібному стані. Таких машин випустили тільки 452, причому чимало – за попереднім замовленням. Цікава деталь стосовно унікальності моделі: один з таких кабріолетів свого часу використовували як парадне авто імператора Японії.

6. Перший післявоєнний Peugeot

Сьогодні найбільше цінуються розкішні автомобілі, які були рідкістю і в часи своєї молодості

Недорогі “багатотиражні” моделі знаходити та реставрувати аж ніяк не легше, аніж поважні елітні автівки. На нинішніх ретро-виставках вони зазвичай представлені зовсім скромно. Такі ось серійні Peugeot 203 почали виробляти 1948 року, коли Франція ледь оговталася від наслідків Другої Світової. Він став першим автомобілем компанії після закінчення війни, ба навіть більше – з 1949 по 1954 рік це взагалі була єдина модель марки. Саме на ньому французький виробник наважився на таку технічну новацію, як суцільнометалевий несучий кузов.

7. Українська мототехніка 1940-1990 років

Ще одна особливість фестивалю OldCarLand у тому, що він став форумом власників нестандартних транспортних засобів

Зовсім несправедливо, що вітчизняна мототехніка традиційно перебуває у тіні історичних автомобілів. На фестивалі, що розпочинається сьогодні, вперше представлять експозицію мототехніки, виробленої на території сучасної України. Одним із таких транспортних засобів є КМЗ К-1Б “Киянин” 1949 р. в. Саме з цього легкого мотоцикла почалося виробництво на Київському мотозаводі. “Киянин” був копією німецького легкого мотоцикла Wanderer SP1, креслення якого (а спочатку і готові компоненти) надійшли з Німеччини як післявоєнні репарації.

Вартість квитка – 150 грн, його можна придбати в касі музею або онлайн за цим лінком. Захід триватиме до 30 травня включно.

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