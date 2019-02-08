Это первый тизер от немецкого производителя и он предвещает скорую появление компактного хэтчбека на публике.

Компания с Рюссельхайма показали первые тизерное изображения новой Corsa 2020 – шестого поколения субкомпактного хэтчбека.

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Добавьте матричную светодиодную оптику к шпионским изображениям новой Opel Corsa и будет понятно, как будет выглядеть следующее поколение супермини. Или чуть подождите до официальной премьеры модели течение этого года. Вряд ли такие фары главного света будут в базовых версиях хэтчбека, но сам факт их появления в этом классе – уже мини-сенсация.

Новому поколению Opel Corsa досталась платформа Common Modular Platform от группы PSA, поскольку теперь немецкий бренд принадлежит именно французскому концерну. Вместе с "Корса" на том же шасси будет ездить следующее поколение Peugeot 208 и многие другие модели.

Фото: Opel Corsa 2020 / Motor1

Шпионские снимки, полученные ранее, показывают пятидверную версию Opel Corsa, которая, скорее всего, будет единственной доступной, учитывая отказ VW Polo и SEAT Ibiza и других одноклассников от трехдверных машин.

Opel еще не готов говорить о новых технических характеристиках Corsa, однако наиболее вероятным кандидатом на место под капотом есть три-цилиндровый 1,2-литровый PureTech от PSA. Компанию ему составит обещанный ранее электрический хэтчбек eCorsa, который представят не раньше следующего года. Между тем бензиновая Corsa с ДВС должна появиться в продаже уже к концу текущего года.

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