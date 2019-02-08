Це перший тізер від німецького виробника і він віщує скору появу компактного хетчбека на публіці.

Компанія з Рюссельхайма показала перше тизерне зображення нової Corsa 2020 – шостого покоління субкомпактного хетчбека.

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Додайте матричну світлодіодну оптику до шпигунських зображень нової Opel Corsa і буде зрозуміло, як виглядатиме наступне покоління суперміні. Або трохи зачекайте до офіційної прем’єри моделі пізніше цього року. Навряд чи такі фари головного світла будуть у базових версій хетчбека, але сам факт їх появи у цьому класі – вже міні-сенсація.

Новому поколінню Opel Corsa дісталась платформа Common Modular Platform від групи PSA, оскільки тепер німецький бренд належить саме французькому концерну. Разом з “Корса” на тому ж шасі їздитиме наступне покоління Peugeot 208 та багато інших моделей.

Фото: Opel Corsa 2020 / Motor1

Шпигунські знімки, отримані раніше, показують п’ятидверну версію Opel Corsa, котра, скоріш за все, буде єдиною доступною, враховуючи відмову VW Polo та SEAT Ibiza та інших однокласників від тридверних машин.

Opel ще не готовий говорити про нові технічні характеристики Corsa, однак найвірогіднішим кандидатом на місце під капотом є три-циліндровий 1,2-літровий PureTech від PSA. Компанію йому складе обіцяний раніше електричний хетчбек eCorsa, котрий представлять не раніше наступного року. Тим часом бензинова Corsa з ДВЗ має з’явитись у продажу вже до кінця поточного року.

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