Opel представил обновленный Mokka: что изменилось

Модель получили легкие изменения во внешности, которые не являются незаметными, однако оставляют общий стиль кроссовера узнаваемым. При ближайшем рассмотрении можно заметить обновленный передний бампер, а также отсутствие противотуманных фар в нижнем впускном отверстии.

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Графика фар и фонарей была несколько изменена и теперь имеет три отдельных вертикально расположенных световых блока. Подобное освещение имеют Grandland и Frontera. Оригинальная решетка “Opel Vizor” теперь содержит новую эмблему Blitz, а хромированные акценты заменили черными вставками.

Салон кроссовера также претерпел изменения. Внутри водители найдут обновленную информационно-развлекательную систему с двумя 10-дюймовыми экранами, которая имеет виджеты, подобные тем что есть на смартфоне и поддержку ChatGPT. Руль также был переработан, как и матовая серебристая центральная консоль с разъемом USB-C, меньшим количеством кнопок и селектором КПП от Grandland.

Как и предыдущий вариант, обновленный Mokka предлагается в версиях с ДВС, или в качестве мягкого гибрида или электромобиля. Модель базового уровня оснащается известным 1,2-литровым трехцилиндровым агрегатом с турбонаддувом, выдающий 136 лошадиных сил и работает с шестиступенчатой “механикой”. Мягкий гибрид имеет тот же двигатель, который работает в паре с электромотором на 28 л.с., тогда как электромобиль предлагает мощность в 156 “лошадок” и имеет батарею емкостью 54 кВт-ч.

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Кроссовер уже доступен для заказа в Германии по цене от 26 740 евро за бензиновую версию, от 29 740 евро за мягкий гибрид и 36 740 евро за электрический вариант. Это означает, что самая маленькая модель Opel на 1040 евро дороже в базовом исполнении новой Frontera, которая дебютировала весной.