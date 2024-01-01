Opel представив оновлений Mokka: що змінилось

Модель отримали легкі зміни в зовнішності, які не є непомітними, проте залишають загальний стиль кросовера впізнаваним. При ближчому розгляді можна помітити оновлений передній бампер, а також відсутність протитуманних фар у нижньому впускному отворі.

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Графіка фар й ліхтарів була дещо змінена й тепер має три окремих вертикально розташованих світлових блоки. Подібне освітлення мають Grandland та Frontera. Оригінальна решітка “Opel Vizor” тепер містить нову емблему Blitz, а хромовані акценти замінили чорними вставками.

Салон кросовера також зазнав змін. Всередині водії знайдуть оновлену інформаційно-розважальну систему з двома 10-дюймовими екранами, яка має віджети, подібні до тих що є на смартфоні й підтримку ChatGPT. Кермо також було перероблено, як і матова срібляста центральна консоль із роз’ємом USB-C, меншою кількістю кнопок і селектором КПП від Grandland.

Як і попередній варіант, оновлений Mokka пропонується у версіях з ДВЗ, або в якості м’якого гібрида чи електромобіля. Модель базового рівня оснащується відомим 1,2-літровим трициліндровим агрегатом з турбонаддувом, що видає 136 кінських сил й працює з шестиступеневою “механікою”. М’який гібрид має той самий двигун, який працює в парі з електромотором на 28 к.с., тоді як електромобіль пропонує потужність в 156 “конячок” й має батарею ємністю 54 кВт-год.

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Кросовер вже доступний для замовлення в Німеччині за ціною від 26 740 євро за бензинову версію, від 29 740 євро за м’який гібрид і 36 740 євро за електричний варіант. Це означає, що найменша модель Opel на 1040 євро дорожча в базовому виконанні за нову Frontera, яка дебютувала весною.