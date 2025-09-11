Определены популярные "фуры" и полуприцепы: статистика августа

В течение августа 2025 года украинцы суммарно приобрели 1115 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 40,5% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, но на 2,1% больше относительно июля этого года, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Структура этого сегмента следующая: доля внутренних перепродаж составила 60,2% (671 шт.), импорта подержанных седельных тягачей - 33,5% (373 шт.). Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 93,6%. Новыми приобрели 6,4% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 71 шт. такой техники.

По отдельным подсегментам сравнительная динамика рынка седельных тягачей выглядит так:

Внутренние перепродажи: +7,5% M-M, -41,9% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: -3,1% M-M, -38,2% Y-Y

Импорт новых: -14,5% M-M, -38,8% Y-Y

Самые популярные тягачи

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF - одна из самых массовых моделей в своем классе. Удачное соотношение цены, ресурса и доступности запчастей делает DAF XF первым выбором на вторичном рынке тягачей в Украине. Сделок купли-продажи по этой модели было заключено 189 шт. Второе место по количеству – у MAN TGX, 109 шт., третье у Volvo FH, 77 шт.

В прошлом месяце первенство среди "пригнанных" тягачей тоже получил DAF XF, который пополнил наш автопарк в количестве 112 шт. На второй строчке MAN TGX, чей итог 91 первая регистрация. На третьей позиции Volvo FH с результатом 40 новоприбывших траков.

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Iveco S-Way - машина разошлась в количестве 15 шт. Это современный флагман итальянского производителя, что в 2019 году пришел на смену Stralis. Модель отличается новой эргономичной кабиной с повышенным уровнем комфорта и безопасности, улучшенной аэродинамикой, которая обеспечивает экономию топлива, и широким набором электронных систем помощи водителю. Важным конкурентным преимуществом S-Way является телематическая платформа с онлайн-мониторингом технического состояния и интегрированным голосовым помощником. Кроме дизельных версий, доступны и модификации на природном газе, позволяющие существенно уменьшить выбросы и общую стоимость эксплуатации.

Второе место в этой категории получил Mercedes-Banz Actros с итогом 11 новых машин. Третья позиция – у Volvo FH и MAN TGS, ведь у них одинаковое количество первых регистраций - по 7 машин.

Полуприцепы

В августе 2025 года украинские перевозчики приобрели всего 1200 новых и подержанных полуприцепов. Это на 0,2% меньше, чем было в июле этого года, и на 42,3% меньше относительно объемов августа 2024 года.

Наибольшую долю составили внутренние перепродажи - 65,9% (791 шт.), далее - импорт подержанных, 28% (336 шт.). Новые импортируемые полуприцепы охватили 5,3% (63 шт.), еще 0,8% (10 шт.) - техника, изготовленная в Украине.

По отдельным подсегментам динамика торгов полуприцепами выглядит так:

Внутренние перепродажи: +8,1% M-M, -40,1% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: -7,4% M-M, -44,7% Y-Y

Импорт новых: -34,4% M-M, -53,0% Y-Y

Произведенные в Украине: -16,7% M-M, -37,5% Y-Y



Самые популярные полуприцепы

Самой популярной категорией здесь стали самосвалы, также спрос был на бортовые тентованные и тентованные варианты.

Среди производителей лидером на внутреннем рынке стал немецкий Shmitz Cargobull - изделий этого бренда было куплено 215 шт. Второе и третье места заняли также немецкие марки - Krone (87 шт.) и Kögel (78 шт.) соответственно.

Среди "свежепригнанных" полуприцепов самыми массовыми стали тентованные варианты, также активно ввозили самосвалы и фургоны-рефрижераторы.

Первой в перечне самых популярных подержанных полуприцепов, привезенных из-за рубежа, стала марка Shmitz Cargobull с итогом 154 первых регистрации. Второе место заняла продукция Krone (36 шт.). На третьем месте расположился Kögel (24 шт.).

В этой группе самым массовым типом стали фургоны-рефрижераторы. Вторые по популярности – тентованные варианты, третья позиция у самосвалов.

Рейтинг производителей новых полуприцепов возглавил Shmitz Cargobull (25 шт.). Второе место у продукции Wielton (9 шт.), третье досталось Lecitrailer с итогом 7 шт.

Schmitz Cargobull – немецкий производитель полуприцепов, который уже много лет считается эталоном в отрасли. По итогам августа (и не только августа) эта марка стала лидером сразу во всех сегментах новых и подержанных полуприцепов. Популярность объясняется сочетанием надежности, долговечности и широкой специализации: от тентованных и рефрижераторов до самосвалов и платформ.