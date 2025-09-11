Визначені популярні "фури" та напівпричепи: статистика серпня

Впродовж серпня 2025 року українці сумарно придбали 1115 нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 40,5% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 2,1% більший відносно липня цього року, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 60,2% (671 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 33,5% (373 шт.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 93,6%. Новими придбали 6,4% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 71 шт. такої техніки.

За окремими підсегментами порівняльна динаміка ринку сідлових тягачів виглядає так:

Внутрішні перепродажі: +7,5% M-M, −41,9% Y-Y

Імпорт вживаних: −3,1% M-M, −38,2% Y-Y

Імпорт нових: −14,5% M-M, −38,8% Y-Y

Найпопулярніші тягачі

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF — одна з наймасовіших моделей у своєму класі. Вдале співвідношення ціни, ресурсу й доступності запчастин робить DAF XF першим вибором на вторинному ринку тягачів в Україні. Угод купівлі-продажу щодо цієї моделі було укладено 189 шт. Друге місце за кількістю – у MAN TGX, 109 шт., третє у Volvo FH, 77 шт.

Минулого місяця першість серед «пригнаних» тягачів теж здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 112 шт. На другій сходинці MAN TGX, чий підсумок 91 перша реєстрація. На третій позиції Volvo FH з результатом 40 новоприбулих траків.

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Iveco S-Way — машина розійшлася у кількості 15 шт. Це сучасний флагман італійського виробника, що у 2019 році прийшов на зміну Stralis. Модель вирізняється новою ергономічною кабіною з підвищеним рівнем комфорту й безпеки, покращеною аеродинамікою, яка забезпечує економію пального, та широким набором електронних систем допомоги водію. Важливою конкурентною перевагою S-Way є телематична платформа з онлайн-моніторингом технічного стану та інтегрованим голосовим помічником. Окрім дизельних версій, доступні й модифікації на природному газі, що дозволяють суттєво зменшити викиди й загальну вартість експлуатації.

Друге місце у цій категорії отримав Mercedes-Banz Actros з підсумком 11 нових машин. Третя позиція – у Volvo FH та MAN TGS, адже у них однакова кількість перших реєстрацій — по 7 машин.

Напівпричепи

У серпні 2025 року українські перевізники придбали загалом 1200 нових та вживаних напівпричепів. Це на 0,2% менше, ніж було у липні цього року, та на 42,3% менше відносно обсягів серпня 2024 року.

Найбільшу частку склали внутрішні перепродажі — 65,9% (791 шт.), далі — імпорт вживаних, 28% (336 шт.). Нові імпортовані напівпричепи охопили 5,3% (63 шт.), ще 0,8% (10 шт.) — техніка, виготовлена в Україні.

За окремими підсегментами динаміка торгів напівпричепами виглядає так:

Внутрішні перепродажі: +8,1% M-M, -40,1% Y-Y

Імпорт вживаних: -7,4% M-M, -44,7% Y-Y

Імпорт нових: -34,4% M-M, -53,0% Y-Y

Вироблені в Україні: -16,7% M-M, -37,5% Y-Y



Найпопулярніші напівпричепи

Найпопулярнішою категорією тут стали самоскиди, також попит був на бортові тентовані та тентовані варіанти.

Серед виробників лідером на внутрішньому ринку став німецький Shmitz Cargobull — виробів цього бренду було куплено 215 шт. Друге і третє місця зайняли також німецькі марки — Krone (87 шт.) та Kögel (78 шт.) відповідно.

Серед «свіжопригнаних» напівпричепів наймасовішими стали тентовані варіанти, також активно ввозили самоскиди та фургони-рефрижератори.

Першою в переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів, привезених із-за кордону, стала марка Shmitz Cargobull з підсумком 154 перших реєстрації. Друге місце посіла продукція Krone (36 шт.). На третьому місці розташувався Kögel (24 шт.).

У цій групі наймасовішим типом стали фургони-рефрижератори. Другі за популярністю – тентовані варіанти, третя позиція у самоскидів.

Рейтинг виробників нових напівпричепів очолив Shmitz Cargobull (25 шт.). Друге місце у продукції Wielton (9 шт.), третє дісталося Lecitrailer з підсумком 7 шт.

Schmitz Cargobull – німецький виробник напівпричепів, який уже багато років вважається еталоном у галузі. За підсумками серпня (і не лише серпня) ця марка стала лідером одразу у всіх сегментах нових та вживаних напівпричепів. Популярність пояснюється поєднанням надійності, довговічності та широкої спеціалізації: від тентованих і рефрижераторів до самоскидів і платформ.