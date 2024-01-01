Оригинальные самосвалы закупили в Херсоне

Четыре самосвала на шасси Iveco EuroCargo получили КП “Парки Херсона”, “Экополис”, “Городское дорожное управление”. Об этой обновке на своей странице в Facebook рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Описание этих популярных в Украине автомобилей мы уже давали неоднократно, а вот о кузовной надстройке на ходовой двухосного EuroCargo, рассказать не удавалось. Между тем этот кузовной продукт достоин внимания уже хотя бы тем, что его готовит и монтирует отечественный производитель.

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Такие самосвальные платформы принадлежат разработчику и производителю компании "Спец-Ком-Сервис", которая работает под брендом Polycar. Это предприятие специализируется на производстве кузовного оборудования и кузовов на транспортные машины и спецтехнику. Херсонские коммунальщики получили самосвальные платформы с габаритами 5500 х 2500 х 600 мм.

Не очень высокие борта (начинаются с 600 мм) прекрасно подходят для загрузки как экскаваторами-погрузчиками, так и мини-погрузчиками с бортовым поворотом. Это очень удобно для работы как в условиях улицы посреди города, так и на окраине или в парковой зоне.

Фото: мэрия Херсона

На двухосном шасси с двойными задними шинами и колесной формулой 4х2 Polycar составлял самосвальную платформу грузоподъемностью 3 880 кг. Обычно такие кузова могут выполняться под заказ и выгружаться в любую сторону.

При этом передний борт жесткий, а боковые и задний – откидываются в зависимости от выбранного варианта разгрузки. Откидные задний и боковые борта выполнены из металла толщиной 3 мм.

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Для громады Херсона это не первое осеннее обновление техникой. Перед этим сюда пришел компактор Bomag для уплотнения мусора на полигоне твердых бытовых отходов, экскаватор-погрузчик Komatsu.

Эта и другая техника досталась Херсону благодаря договоренностям между правительствами Украины и Японии и включению города в Проект экстренного восстановления и реконструкции.