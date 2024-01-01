Оригінальні самоскиди закупили у Херсоні

Чотири самоскиди на шасі Iveco EuroCargo отримали КП "Парки Херсона", "Єкополіс", "Міське дорожне управління". Про цю обновку на своїй сторінці в Facebook розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Опис цих популярних в Україні автомобілів ми вже давали неодноразово, а ось щодо кузовної надбудови на ходовій двовісного EuroCargo, розповісти не вдавалося. Тим часом цей кузовний продукт вартий уваги вже хоча б тим, що його готує та монтує вітчизняний виробник.

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Такі самоскидні платформи належать розробнику та виробнику компанії "Спец-Ком-Сервіс", яка працює під брендом Polycar. Це підприємство спеціалізується на виробництві кузовного обладнання та кузовів на транспортні машини та спецтехніку. Херсонські комунальники отримали самоскидні платформи з габаритами 5500 х 2500 х 600 мм.

Не дуже високі борти (починаються з 600 мм) чудово підходять для завантаження як екскаваторами-навантажувачами, так і мінінавантажувачами з бортовим поворотом. Це дуже зручно для роботи як в умовах вулиці посеред міста, так і на околиці чи в парковій зоні.

Фото: мерія Херсона

На двовісному шасі з подвійними задніми шинами та колісною формулою 4х2 Polycar становив самоскидної платформи вантажністю 3 880 кг. Зазвичай такі кузови можуть виконання під замовлення і вивантажуватися в будь-який бік.

При цьому передній борт жорсткий, а бокові та задній – відкидаються залежно від вибраного варіанту розвантаження. Відкидні задній і бічні борти виконані з металу товщиною 3 мм.

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Для громади Херсона це не перше осіннє оновлення технікою. Перед цим сюди прийшов компактор Bomag для ущільнення сміття на полігоні твердих побутових відходів, екскаватор-навантажувач Komatsu.

Ця та інша техніка дісталася Херсону завдяки домовленостям між урядами України і Японії та включенню міста до Проєкту екстреного відновлення й реконструкції.