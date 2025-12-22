От грузовиков до Tesla: самые популярные автомобили Америки по штатам

Новое исследование MotorTrend показывает, что автомобильные предпочтения американцев напрямую зависят от географии, плотности населения и уровня развития инфраструктуры. В 2024 году Ford продал более 765 тысяч пикапов F-150, сделав его самым популярным автомобилем в США. Компания рассчитывает сохранить эти объемы и в 2025 году.

Практичность, способность буксировать тяжелые прицепы и универсальность сделали F-150 выбором номер один для миллионов американцев. Впрочем, доминирование на общенациональном уровне не означает одинаковой популярности в каждом штате.

Центр США - территория пикапов

В центральных и малонаселенных штатах полноразмерные грузовики остаются без альтернативы. Ford F-150 возглавляет продажи в Канзасе, Техасе, Оклахоме, Миссури, Монтане, Северной и Южной Дакоте, Вайоминге и еще ряде штатов. Здесь покупатели ценят выносливость, грузоподъемность и возможности на бездорожье. К этой же категории относятся Chevrolet Silverado 1500, который лидирует на Аляске, в Айове, Кентукки и Западной Вирджинии, а также GMC Sierra 1500 - фаворит Арканзаса.

Большие города выбирают кроссоверы

В густонаселенных штатах с мегаполисами ситуация иная. Здесь первенство удерживают компактные и среднеразмерные кроссоверы, удобные в городском трафике. Honda CR-V стала самым популярным автомобилем сразу в 13 штатах, среди которых Нью-Йорк, Пенсильвания, Иллинойс, Миннесота и Вирджиния.

Несмотря на то что CR-V заняла лишь четвертое место в общенациональном рейтинге, в крупных городах она опережает всех конкурентов. Toyota RAV4, самый популярный кроссовер США в целом, лидирует во Флориде, Джорджии, Массачусетсе, Орегоне и еще нескольких штатах, где важны комфорт на трассе и умеренный расход топлива.

Запад США - царство электромобилей

Электромобили имеют четко очерченную географию. Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в семи штатах, среди которых Калифорния, Вашингтон, Колорадо, Невада и Нью-Джерси. Именно здесь самый высокий уровень проникновения электротранспорта и лучше всего развита сеть зарядных станций. Эти регионы демонстрируют, что при наличии инфраструктуры электромобили способны конкурировать даже с традиционными кроссоверами.

Исключения из правил

Некоторые штаты имеют собственные, почти символические фавориты. Nissan Rogue лидирует в Теннесси, где расположена штаб-квартира Nissan в США. Toyota Camry возглавляет продажи в Алабаме - еще одном штате с мощной автомобильной промышленностью. А на Гавайях безоговорочным лидером остается Toyota Tacoma, компактные габариты которой идеально подходят для островов.

Один рынок - много вкусов

Хотя грузовики все еще формируют костяк американского авторынка, статистика по штатам показывает: универсального выбора не существует. Плотность населения, стиль жизни, климат и уровень инфраструктуры напрямую влияют на то, какой автомобиль становится самым популярным. Поэтому даже если Ford F-150 возглавляет общий рейтинг продаж, настоящая автомобильная Америка значительно разнообразнее - от пикапов прерий до электрических Tesla вдоль Тихоокеанского побережья.