Від вантажівок до Tesla: найпопулярніші автомобілі Америки за штатами

Нове дослідження MotorTrend показує, що автомобільні вподобання американців напряму залежать від географії, щільності населення та рівня розвитку інфраструктури. У 2024 році Ford продав понад 765 тисяч пікапів F-150, зробивши його найпопулярнішим автомобілем у США. Компанія розраховує зберегти ці обсяги й у 2025 році.

Практичність, здатність буксирувати важкі причепи та універсальність зробили F-150 вибором номер один для мільйонів американців. Втім, домінування на загальнонаціональному рівні не означає однакової популярності в кожному штаті.

Центр США — територія пікапів

У центральних і малонаселених штатах повнорозмірні вантажівки залишаються без альтернативи. Ford F-150 очолює продажі в Канзасі, Техасі, Оклахомі, Міссурі, Монтані, Північній і Південній Дакоті, Вайомінгу та ще низці штатів. Тут покупці цінують витривалість, вантажопідйомність і можливості на бездоріжжі. До цієї ж категорії належать Chevrolet Silverado 1500, який лідирує на Алясці, в Айові, Кентуккі та Західній Вірджинії, а також GMC Sierra 1500 — фаворит Арканзасу.

Великі міста обирають кросовери

У густонаселених штатах з мегаполісами ситуація інша. Тут першість утримують компактні та середньорозмірні кросовери, зручні в міському трафіку. Honda CR-V стала найпопулярнішим автомобілем одразу в 13 штатах, серед яких Нью-Йорк, Пенсильванія, Іллінойс, Міннесота та Вірджинія.

Попри те що CR-V посіла лише четверте місце в загальнонаціональному рейтингу, у великих містах вона випереджає всіх конкурентів. Toyota RAV4, найпопулярніший кросовер США загалом, лідирує у Флориді, Джорджії, Массачусетсі, Орегоні та ще кількох штатах, де важливими є комфорт на трасі та помірна витрата пального.

Захід США — царство електромобілів

Електромобілі мають чітко окреслену географію. Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у семи штатах, серед яких Каліфорнія, Вашингтон, Колорадо, Невада та Нью-Джерсі. Саме тут найвищий рівень проникнення електротранспорту та найкраще розвинена мережа зарядних станцій. Ці регіони демонструють, що за наявності інфраструктури електромобілі здатні конкурувати навіть з традиційними кросоверами.

Винятки з правил

Деякі штати мають власні, майже символічні фаворити. Nissan Rogue лідирує в Теннессі, де розташована штаб-квартира Nissan у США. Toyota Camry очолює продажі в Алабамі — ще одному штаті з потужною автомобільною промисловістю. А на Гаваях беззаперечним лідером залишається Toyota Tacoma, компактні габарити якої ідеально підходять для островів.

Один ринок — багато смаків

Хоча вантажівки все ще формують кістяк американського авторинку, статистика по штатах показує: універсального вибору не існує. Щільність населення, стиль життя, клімат і рівень інфраструктури безпосередньо впливають на те, який автомобіль стає найпопулярнішим. Тож навіть якщо Ford F-150 очолює загальний рейтинг продажів, справжня автомобільна Америка значно різноманітніша — від пікапів прерій до електричних Tesla уздовж Тихоокеанського узбережжя.