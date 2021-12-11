Казалось бы, что может быть лучше камеры заднего вида для безопасного движения назад – что в условиях городских парковок, что внутри собственного гаража? А ведь даже премиальные машины с круговым обзором имеют в штате этот простенький радар.

Да, камеры дешевеют из года в год, и добираются уже до самых низких классов авто. А ведь даже самый качественный цветной экран имеет важный недостаток – на него надо смотреть, отвлекаясь от реальной картинки за окном. А парктроник отмеряет дециметр за дециметром, диктуя безопасный остаток до препятствия вслух. Но в целом парктроники бывают нескольких типов – на что обращать внимание?

Чаще всего водители устанавливают парктроник сзади, что вполне логично, ведь задние габариты чувствовать сложнее передних

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Передний или задний

Понятно, что заднюю полусферу водителю контролировать труднее, но и передний парктроник лишним не будет – дело лишь в вашей платежной способности. Если есть желание точно контролировать и переднюю часть машины, покупать лучше не два отдельных парктроника, а один – для переднего и заднего бамперов, с соответствующим экраном и с двойным комплектом датчиков.

Если парктроник “защищает" и переднюю, и заднюю полусферы, ему полагается специальный экран

Тип экрана

Экран необходимо выбирать по двум критериям. Во-первых, это размеры и форма, важные с точки зрения удобства размещения на торпедо или на стекле, во-вторых, тип отображения расстояния, что важно с точки зрения информационности. Простейшие экраны показывают метры и дециметры с помощью цветных светодиодов. Очень удобный вариант – графический дисплей, который рисует машинку и секторы остатка свободного пространства позади нее.

Форма экрана определяет и удобство считывания информации с него, и эстетическую правильность его размещения в интерьере

Один из распространенных сегодня типов – салонное зеркало, в котором под стеклом скрыты индикаторы того или иного вида. Но это довольно дорогой вариант.

Форм-фактор экрана важен и с точки зрения расположения в салоне – особенно, если вы заботитесь о сохранении заводского стиля в интерьере. Например, некоторые экраны можно “положить” или “поставить” на торпедо, а кроме того некоторые (например, благодаря шарниру крепления), можно “подвесить” на потолок или лобовое стекло.

Экрана может не быть вообще – есть модели с одним только громкоговорителем, который сообщает о приближении к помехе звуковыми сигналами. Крепить его можно в задней части салона, что проще и дешевле.

Количество датчиков

Чаще всего в комплект входит четыре ультразвуковых датчика (на каждый бампер), ранее обходились парой, а сегодня некоторые наиболее тщательные граждане используют сразу по шесть на бампер. Понятно, что главный блок парктроника и его экран должны соответствовать количеству датчиков.

Цветной экран парктроника – вещь совсем не обязательная, а вот покрасить датчики в цвет кузова желают многие из пользователей

Датчики: тип и цвет

Большинство систем имеют ультразвуковые датчики, которые работают как радары. Но в последнее время появились так называемые ленточные датчики, которые используют принцип измерения емкости. Для них не надо сверлить бампер, лента просто прокладывается под пластиком бампера – но такой тип часто имеет погрешности в показаниях, особенно в дождливую погоду.

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Провода

Прокладка проводов от экрана к главному модулю, который обычно располагают в багажнике - наиболее затратная часть инсталляции. Поэтому есть модели парктроников, у которых связь экрана с модулем организована по радиоканалу. Этот вариант немного дороже проводного, но монтаж его на машину будет стоить дешевле. Другое дело, что беспроводные системы среди популярных моделей почему-то не очень распространены.

Если какой-то из компонентов парктроника окажется некачественным и откажет, для его замены придется снова разбирать чуть ли не полмашины

Цена

Инсталляторы с опытом говорят, что по-настоящему надежный и долговечный парктроник надо искать в ценовом диапазоне от 1500 – 2000 грн и выше. Нельзя сказать, что более дешевые комплекты плохие или непригодные к использованию, но среди них чаще случаются поломки. В принципе, можно было бы купить дешевый парктроник и заменять его новым хоть каждый год, но ведь монтаж системы на машину стоит как раз на уровне цены недорогого комплекта – и это нивелирует всю экономию.

Минусы парктроников

Несмотря на все плюсы этого электронного помощника он имеет несколько недостатков, которые отпугивают часть потенциальных пользователей. Об этих минусах стоит знать, ведь они вполне реальны.

Отверстия в бампере. Да, пластик придется сверлить, обычно в комплекте даже есть специальная фреза. Этого можно избежать в системах с ленточными датчиками.

Да, пластик придется сверлить, обычно в комплекте даже есть специальная фреза. Этого можно избежать в системах с ленточными датчиками. Нарушение оригинального вида машины . Для маскировки можно попробовать подобрать датчики в тон машины – бывают черные, белые и серебристые. Считается, что датчики можно укрывать красками без эффекта "металлика", хотя это становится поводом отказа в гарантии.

. Для маскировки можно попробовать подобрать датчики в тон машины – бывают черные, белые и серебристые. Считается, что датчики можно укрывать красками без эффекта "металлика", хотя это становится поводом отказа в гарантии. Нештатный экран в салоне . Эстеты могут спрятать экран под самый потолок или купить сугубо “голосовую” систему без экрана.

. Эстеты могут спрятать экран под самый потолок или купить сугубо “голосовую” систему без экрана. Необходимость разбирать обивку багажника и салона. Некоторые автомобилисты считают, что заводские крепления обивки лучше не нарушать. Этих действий можно частично избежать, если приобрести комплект с беспроводными датчиками

В заключение можно напомнить, что многие модели авто имеют того или иного парковочного “помощника” в качестве опции как минимум в одной из заводских версий. И коли уж вышеприведенные минусы незаводского парктроника имеют для вас принципиальное значение, тогда стоит искать автомобиль именно в такой комплектации.

Чтобы разместить экран на стекле под потолком, у него должен быть кронштейн с возможностью вращения на 180 градусов

Рекомендация Авто24

Парктроник – не тот прибор, на котором можно экономить. Потому что, когда он откажет на модной парковке, исправление последствий будет стоить дороже самого дорогого комплекта с дюжиной датчиков. Лучше уж не иметь парктроника вообще, и полагаться лишь на свой опыт, а не на дешевую электронику, которая может подвести без предупреждения.

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