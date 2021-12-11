Здавалося б, що може бути краще камери заднього виду для безпечного задкування – що в умовах міських парковок, що в всередині власного гаража? Але ж навіть преміальні машини із круговим оглядом мають у штаті цей простенький радар.

Так, камери дешевшають рік у рік, і дістаються вже до найнижчих класів авто. Але ж навіть найякісніший кольоровий екран має важливий недолік – на нього треба дивитися, відволікаючись від реальної картинки за вікном. А парктронік відміряє дециметр за дециметром, диктуючи безпечний залишок до перешкоди вголос.

Тому встановити парктронік – непогана ідея. Вони бувають кількох типів.

Найчастіше водії встановлюють парктронік ззаду, що цілком логічно, адже задні габарити відчувати складніше передніх

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Передній чи задній?

Зрозуміло, що задню напівсферу водієві контролювати важче, але і передній парктронік зайвим не буде – справа лише у вашій платіжній спроможності. Якщо є бажання точно контролювати ще й передню частину машини, купувати краще не два окремих парктроніки, а один – для переднього і заднього бамперів, з відповідним екраном та з подвійним комплектом датчиків.

Якщо парктронік “захищає” і передню, і задню напівсфери, йому належить мати спеціальний екран

Тип екрану

Екран треба обирати за двома критеріями: розміри і форма – з точки зору зручності розміщення на торпедо або на склі, тип відображення відстані – з точки зору інформаційності. Найпростіші екрани показують метри та дециметри за допомогою кольорових світлодіодів. Дуже зручний варіант – графічний дисплей, який малює машинку і сектори залишку вільного простору позаду неї.

Форма екрана визначає і зручність зчитування інформації з нього, і естетичну правильність його розміщення в інтер’єрі

Один з поширених сьогодні типів – салонне дзеркало, в якому під склом сховано індикатори того чи іншого виду. Але це доволі дорогий варіант.

Форм-фактор екрана важливий і з точки зору розташування в салоні – особливо, якщо ви дбаєте про збереження заводського стилю в інтер’єрі. Наприклад, деякі екрани можна “покласти” або “поставити” на торпедо, а деякі ще й , “підвішати” на стелю або лобове скло (наприклад, завдяки шарніру кріплення).

Екрана може не бути взагалі – є моделі з одним тільки гучномовцем, який повідомляє про наближення до перешкоди звуковими сигналами. Кріпити його можна у задній частині салону, що простіше і дешевше.

Кількість датчиків

Найчастіше до комплекту входить чотири ультразвукові датчики (на кожен бампер), раніше обходилися парою, а сьогодні деякі найбільш ретельні громадяни використовують відразу шість. Зрозуміло, що головний блок парктроніка та його екран мають відповідати кількості датчиків.

Кольоровий екран парктроніка – річ зовсім не обов’язкова, а ось пофарбувати датчики в колір кузову багато хто вважає за необхідне

Датчики: тип і колір

Більшість систем мають ультразвукові датчики, які працюють як радари. Але останнім часом з’явилися так звані стрічкові датчики, які використовують принцип вимірювання ємності. Для них не треба свердлити бампер, стрічка просто прокладається під пластиком бампера. Втім, такий тип часто має похибки у показаннях, особливо у дощову погоду.

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Дроти

Прокладання дротів від екрана до головного модуля, який зазвичай розташовують у багажнику – найбільш затратна частина інсталяції. Тому є моделі парктроніків, у яких зв'язок екрана з модулем організовано по радіоканалу. Цей варіант трохи дорожчий за дротовий, але ж монтаж його на машину буде коштувати дешевше. Інша справа, що бездротові системи серед популярних моделей чомусь не дуже поширені.

Якщо якісь з компонентів парктроніка виявиться неякісним і відмовить, для його заміни доведеться знову розбирати мало не пів машини

Ціна

Інсталятори з досвідом кажуть, що по-справжньому надійний і довговічний парктронік треба шукати у ціновому діапазоні від 1500 – 2000 грн і вище. Не можна сказати, що дешевші комплекти погані чи непридатні до використання, але серед них частіше трапляються поламки. В принципі, можна було б купити дешевий парктронік і замінювати його новим хоч щороку, але ж монтаж системи на машину коштує саме на рівні ціни недорогого комплекту – і це нівелює усю економію.

Мінуси парктроніків

Попри усі плюси цього електронного помічника він має кілька недоліків, які відлякують частину потенціальних користувачів. Про ці мінуси варто знати, адже вони цілком реальні.

Отвори у бампері. Так, пластик доведеться свердлити, зазвичай у комплекті навіть є спеціальна фреза. Цього можна уникнути в системах зі стрічковими датчиками.

Порушення оригінального вигляду машини. Для маскування можна спробувати підібрати датчики в тон машини – бувають чорні, білі та сріблясті. Вважається, що датчики можна вкривати фарбами без ефекту “металік”, хоча це стає приводом відмови у гарантії.

Нештатний екран у салоні. Естети можуть сховати екран під саму стелю або купити суто “голосову” систему без екрана.

Необхідність розбирати оббивку багажника та салону. Деякі автомобілісти вважають, що заводські кріплення оббивки краще не порушувати. Цих дій можна частково уникнути, якщо придбати комплект з бездротовими датчиками

Насамкінець можна нагадати, що чимало моделей авто мають того чи іншого паркувального “помічника” в якості опції як мінімум в одній з заводських версій. І коли вже вищенаведені мінуси незаводського парктроніка мають для вас принципове значення, тоді варто шукати автомобіль саме у такій комплектації.

Щоб розмістити екран на склі під стелею, у нього має бути кронштейн з можливістю обертання на 180 градусів

Рекомендація Авто24

Парктронік – не той прилад, на якому можна економити. Тому що, коли він стиха відмовить на модній парковці, виправлення наслідків буде коштувати дорожче найдорожчого комплекту з дюжиною датчиків. Краще вже не мати парктроніка взагалі, і покладатися лише на свій досвід, а не на дешеву електроніку, яка може відвести без попередження.

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