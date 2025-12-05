Помощник уклонистов обменял авто и деньги на круглосуточную охрану

Правоохранители задержали жителя Болградского района за незаконную переправку военнообязанного в Молдову.

Об этом эпизоде в уголовном производстве рассказывает Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

Мессенджер стал ловушкой

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 51-летний житель одного из сел Кубейской сельской территориальной громады открыто через мессенджер подыскивал лиц, желающих незаконно выехать за границу вне пунктов пропуска.

На предложение знатока "всех троп в пограничной полосе" пристал 27-летний "клиент". Он согласился заплатить переправлянту необходимую сумму. Тот оценил свои услуги в 8 000 долларов.

Это практически вполовину меньше, чем на границе с Польшей, Румынией или Венгрией, о "тарифах" которых Авто24 рассказывала неоднократно.

Переправлянт успел деньги подержать в руках, но через несколько минут не стало ни этих долларов, ни автомобиля, что считается инструментом преступления. Фото: Нацполиция

По схеме пешего маршрута

Проводник встретил желающего переправиться в оговоренном месте. Он забрал того и на собственном автомобиле отвез в одно из приграничных сел Болградского района.

Получив оговоренные средства, злоумышленник вместе с "клиентом" отправился пешком к государственной границе, где должен был показать пеший маршрут в соседнюю страну в обход пограничных нарядов.

Переправлянт считал себя хитрым

Воплотить задуманное фигуранту не удалось, поскольку был задержан правоохранителями. Пресекли и задокументировали действия злоумышленника сотрудники Болградского районного отдела полиции вместе с военнослужащими Измаильского пограничного отряда.

По словам начальник Болградского районного отдела полиции Романа Михайлова, следователи сообщили дельцу о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями или содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, из корыстных побуждений.

За это могут "впаять" 9 лет

Наказания за такие действия могут быть суровые. Согласно ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у фигуранта транспортное средство и деньги, добытые незаконным путем. Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил на имущество арест.