Интерьер – это та часть автомобиля, с которой вы непосредственно контактируете, через которую воспринимаете автомобиль и получаете эмоции, желательно – положительные. А еще состояние салона может оказывать влияние на безопасность, ведь нарушение штатной эргономики так или иначе мешает управлять машиной.

Под перетяжкой салона подразумевают замену текстильной или кожаной обивки сидений, дверных карт и других элементов интерьера. Никто не мешает обновить обивку частично, например, только на сиденьях или только на дверях, хотя это и может нарушать стилистическую гармонию.

Перетяжку салона могут заказывать с разными целями, это может быть тюнинг или обновление изношенной обивки.

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В любом случае, это серьезная работа, требующая и средств, и времени как минимум на подготовку. Вам ведь придется найти мастеров, готовых взяться за ваш автомобиль, убедиться в их возможностях, потом подобрать материалы надлежащего качества, цвета и фактуры, согласовать дизайн – и только после того оставить машину в мастерской.

Почему нужна перетяжка салона

Причины бывают разные, и не всегда это реальная необходимость. Но ведь мы любим автомобили, любим себя, и часто не можем отказать себе в роскоши поменять что-нибудь в своем окружении.

Некрасиво. Старая обивка запачкалась или затерлась настолько, что в салон неприятно садиться.

Произошла неприятность. Та или иная неожиданность (пролилась жидкость, разорвали обивку багажом, прожгли отверстие сигаретой) может вывести из строя, например, сиденье.

Хочется чего-нибудь новенького. Если машину очень любят в семье, салон нового цвета и новой фактуры будет давать во время поездок новые положительные впечатления.

Нужно что-то более практичное. Нечасто, но бывает, что штатные сиденья слишком светлые и все время пачкаются. Или ткань слишком тонкая и есть угроза ее порвать. Или кожзам подушки создает массу дискомфорта в жару.

Перетяжка кожей стоит гораздо дороже, чем тканью, и из-за особенностей технологии пошива, и из-за стоимости самого материала.

Сколько стоит перетяжка салона

Цена в основном зависит от двух факторов – типа выбранного материала и площади поверхности, которую нужно "обтянуть". Так как бывают сиденья с пластиковым тылом и с тканевым, а дверные карты – с тканевыми вставками разной площади. Несколько добавляет к цене сложность работы, например, если обивка делается комбинированной, со вставками с материалом другого типа (другая ткань, алькантара, кожа, перфорированная кожа и т.п.).

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В регионах цена на добротную перетяжку всего салона начинается с 10 тыс. грн. Речь идет о рядовом автомобиле С-класса с использованием специальной автомобильной ткани “a la WAG” (по утверждению исполнителей). В первую очередь мастера говорят о перетяжке сидений, что касается дверных карт, иногда можно договориться "по сопутствующему принципу", чуть ли не в качестве бонуса. Если заказчик ограничен в средствах, можно обтянуть заново только передние кресла – это будет стоить от 5 – 6 тыс. грн. в зависимости от количества требуемого материала.

Относительно ценового потолка – границ ему практически нет, из-за стоимости материала он может возрасти в несколько раз. К примеру, есть автоткань по 200 грн. за метр, есть за 600 грн., а есть алькантара по 35 евро. Но кроме ткани большое значение имеет качество нитей и точность выкройки, поэтому во внимание нужно принимать и уровень мастерской – и не экономить на этом.

При перетяжке интерьера можно заказать некоторые изменения стиля. Квалифицированные мастера полностью сохраняют функционал всей начинки кресел.

Важные нюансы

Если в сиденьях есть сквозные дыры , то в скором времени начнется разрушаться поролоновая форма сиденья. В таком случае нужно ускорить перешивку салона или приобрести чехлы. Иначе ремонт станет гораздо дороже.

, то в скором времени начнется разрушаться поролоновая форма сиденья. В таком случае нужно ускорить перешивку салона или приобрести чехлы. Иначе ремонт станет гораздо дороже. Подушки безопасности. Не забывайте об аэрбегах, которые в некоторых моделях спрятаны в спинках сидений. Швы в этих местах должны быть особенными.

Не забывайте об аэрбегах, которые в некоторых моделях спрятаны в спинках сидений. Швы в этих местах должны быть особенными. Эргономика. При выборе неоригинальных материалов учитывайте вопросы безопасности. К примеру, слишком светлый материал может отражаться в стеклах и мешать водителю наблюдать за дорогой.

Альтернативные варианты

Новая обивка интерьера – это, конечно, очень хорошо. Но это довольно дорого и хлопотно. Поэтому прежде чем решиться на это дело, попробуйте оценить возможность альтернативы.

Чехлы. Если проблема только с родными передними креслами, может быть рентабельно приобрести для них новые чехлы. Даже очень качественные будут стоить дешевле, чем перетяжка.

Другие сиденья. Продажа подержанных сидений от разобранных иномарок сегодня – целая бизнес-структура. Можно подобрать какие угодно кресла с любой обивкой, набором функций настроек и комфорта. Правда, дешевыми будут только очень грязные или вытертые сиденья.

Ремонт. Поврежденное место можно отремонтировать. Если проблема только в одной дыре, на нее можно наложить заплатку, в том числе какую-нибудь декоративную, в виде украшения. Еще вариант – снять обивку и заменить только поврежденную деталь. Может быть, для симметрии придется поменять эту же деталь и на другой стороне кресла.

Владельцы, имеющие достаточно энтузиазма и финансов, затягивют в алькантару даже пластиковые детали.

Рекомендация Авто24

Не торопитесь с полной перетяжкой. Возможно, есть смысл сделать частичное обновление. А если в ассортименте компании нет ткани, подобной вашей старой, попробуйте подобрать из имеющихся те цвета, которые создавали бы со штатными элементами определенный ансамбль. Возможно, для этого придется привлечь дизайнера или просто человека с хорошим художественным вкусом.

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