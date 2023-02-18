Інтер’єр – це та частина автомобіля, з якою ви безпосередньо контактуєте, через яку відчуваєте автомобіль і отримуєте емоції, бажано – позитивні. А ще стан салону може впливати на безпеку, адже порушення штатної ергономіки так чи інакше заважає керувати машиною.

Під перетяжкою салону розуміють заміну текстильної або шкіряної оббивки сидінь, дверних карт та інших елементів інтер’єру. Ніхто не заважає оновити оббивку частково, наприклад, лише на сидіннях або лише дверях, хоча це може порушувати стилістичну гармонію.

Перетяжку салону можуть замовляти з різною метою, це може бути тюнінг або оновлення зношеної оббивки.

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В будь-якому випадку, це серйозна робота, яка потребує і коштів, і часу – як мінімум на підготовку. Адже вам доведеться знайти майстрів, готових взятися за ваш автомобіль, переконатися в їхній спроможності, тоді підібрати матеріали належної якості, кольору і фактури, узгодити дизайн – і лише після того залишити машину у майстерні.

Чому потрібна перетяжка салону

Причини бувають різні, і не завжди це реальна необхідність. Але ж ми любимо автомобілі, любимо себе, і часто не можемо відмовити собі в розкоші поміняти щось навколо себе.

Некрасиво. Стара оббивка забруднилася або затерлася настільки, що до салону неприємно сідати.

Сталася неприємність. Та чи інша несподіванка (пролилася рідина, розірвали оббивку багажем, пропалили отвір цигаркою) може вивести з ладу, наприклад, сидіння.

Хочеться чогось новенького . Якщо машину дуже люблять в родині, салон нового кольору та нової фактури надаватиме під час поїздок нових позитивних вражень.

Потрібне щось більш практичне. Нечасто, але буває, що штатні сидіння надто світлі й весь час вимазуються. Або тканина надто тонка і є загроза її порвати. Або шкірозамінник подушки створює масу дискомфорту у спеку.

Перетяжка шкірою коштує набагато дорожче, ніж тканиною, і через особливості технології пошиття, і через вартість самого матеріалу.

Скільки коштує перетяжка салону

Ціна в основному залежить від двох чинників – типу обраного матеріалу та площі поверхні, яку треба “обтягнути”. Бо бувають сидіння з пластиковим тилом і з тканинним, дверні карти з шкіряними вставками різної площі. Трохи додає до ціни складність роботи, наприклад, якщо оббивка робиться комбінованою, з вставками з матеріалом іншого типу (інша тканина, алькантара, шкіра, перфорована шкіра тощо).

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В регіонах ціна на добротну перетяжку всього салону починається з 10 тис. грн. Йдеться про пересічний автомобіль С-класу, з використанням спеціальної автомобільної тканини “a la WAG” (за твердженням виконавців). В першу чергу майстри говорять про перетяжку сидінь, стосовно дверних карт іноді можна домовитися “за супутнім принципом”, ледь не в якості бонусу. Якщо замовник обмежений у коштах, можуть обтягнути заново лише передні крісла – це буде коштувати від 5 – 6 тис. грн. в залежності від кількості потрібного матеріалу.

Щодо цінової стелі – меж їй практично немає, через вартість матеріалу вона може зрости у кілька разів. Наприклад, є автотканина по 200 грн. за метр, є за 600 грн., а є алькантара по 35 євро. Але крім тканини велике значення має також якість ниток та точність викройки, тому до уваги треба брати і рівень майстерні – і не економити на цьому.

При перетяжці інтер’єру можна замовити деякі вдосконалення стилю. Кваліфіковані майстри повністю зберігають функціонал всього начиння крісел.

Важливі нюанси

Якщо в сидіннях є наскрізні дірки , то незабаром почнеться руйнуватися поролонова форма сидіння. В такому випадку потрібно прискорити перешивку салону або придбати чохли. Інакше ремонт стане набагато дорожчим.

, то незабаром почнеться руйнуватися поролонова форма сидіння. В такому випадку потрібно прискорити перешивку салону або придбати чохли. Інакше ремонт стане набагато дорожчим. Подушки безпеки. Не забувайте про аербеги, які в деяких моделях сховані у спинках сидінь. Шви у цих місцях мають бути особливими.

Не забувайте про аербеги, які в деяких моделях сховані у спинках сидінь. Шви у цих місцях мають бути особливими. Ергономіка. При виборі неоригінальних матеріалів враховуйте питання безпеки. Наприклад, надто світлий матеріал може відбиватися у склі і заважати водієві спостерігати за дорогою.

Альтернативні варіанти

Нова оббивка інтер’єру – це, звісно, дуже добре. Але це й доволі дорого і клопітно. Тому перш ніж наважитися на цю справу, спробуйте оцінити можливість альтернативи.

Чохли. Якщо проблема лише з рідними передніми кріслами, може бути рентабельним придбати для них нові чохли. Навіть дуже якісні будуть коштувати трохи дешевше, ніж перетяжка.

Інші сидіння . Продаж вживаних сидінь від розібраних іномарок сьогодні – ціла бізнесова структура. Можна підібрати які завгодно крісла, з будь-якою оббивкою, набором функцій налаштувань і комфорту. Щоправда, дешевими будуть лише дуже брудні або геть витерті сидіння.

Ремонт. Пошкоджене місце можна відремонтувати. Якщо проблема лише в одній дірці, на неї можна накласти латку, у тому числі якусь декоративну, у вигляді прикраси. Ще варіант – зняти оббивку та замінити лише пошкоджену деталь. Можливо, для симетрії доведеться поміняти цю ж деталь і на іншому боці крісла.

Власники, що мають достатньо запалу і фінансів, зашивають в алькантару навіть пластикові деталі.

Рекомендация Авто24

Не поспішайте з повною перетяжкою. Можливо, є сенс зробити часткове оновлення. А якщо в асортименті компанії немає подібної тканини, спробуйте підібрати серед наявних ті кольори, які б створювали зі старими елементами певний ансамбль. Можливо, для цього доведеться залучити дизайнера або просто людину з гарним художнім смаком.

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