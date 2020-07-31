Перевод авто на газ – вопрос не только финансовый. Принимая решение относительно переоборудования, придется учитывать разноплановые факторы.

Комплект современного ГБО стоит $500 – 800, а калькулятор окупаемости ГБО можно найти на любом сайте компаний-инсталляторов. Впрочем, существуют и другие, нефинансовые факторы для принятия решения нельзя оцифровать.

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Плюсы ГБО

Экономия на топливе. Стандартное для всего мира соотношение: пропан-бутан стоит 50 – 60% от цены бензина А-95. Даже при том, что среднестатистический двигатель потребляет газа на 15% больше, чем бензина, экономия ощутима. Тем более, в Украине соотношение цен газ/бензин часто падает до 40%.

Увеличение пробега автомобиля без подзаправки. Для украинских условий это преимущество скорее теоретическое, ведь газовые заправки у нас на каждом шагу, и на практике продолжать путь на бензине после опустошения баллона нет необходимости.

Правильно установленное и налаженное качественное ГБО не создает проблем владельцу в течении многих лет, а не только в течение гарантийного срока

Минусы ГБО

Большая сумма на переоборудование . Цена ГБО действительно многим из автовладельцев кажется не маленькой. Но не советуем стремиться снизить ее за счет качества, так как внеплановые ремонты ГБО съедят всю экономию на заправках.

Ограничение объема багажника . Так, вместе с возможностью заправляться вдвое дешевле в машине поселяется громоздкий баллон, который либо вытесняет из подполья запаску, или перегораживает багажник и мешает трансформациям салона. Как выход – приобрести тоненькую "докатку" или брать пятое колесо только в дальние поездки.

Необходимость в дополнительном сервисе в перспективе. В ГБО есть пара фильтров, которые, так же как и другие фильтры на борту авто надо заменять. В остальном качественное и правильно установленное газовое оборудование внимания не требует. Хотя когда-то в будущем – тысяч через 50 – 60 километров пробега, конечно, может затвердеть диафрагма редуктора или забьется грязью шланг, подающий антифриз от двигателя.

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Мифы о газе на авто

Кроме указанных здесь преимуществ и недостатков, в разговорах автомобилистов можно встретить другие аргументы. Например, критики пропан-бутана утверждают, что битопливный автомобиль непременно пахнет газом. Это неправда: исправная машина (даже с большим пробегом на одометре) с хорошо настроенным оборудованием запаха газа не распространяет. Еще один аргумент против: чтобы "задуть" баллон, приходится долго искать газовую заправку. Украины это не касается.

"Газ может взорваться" – это одна из самых жестких страшилок противников ГБО. Конечно, может – но бензобак при тех же условиях взорвется первым.

Часто гаражные эксперты утверждают, что газовое топливо сокращает ресурс двигателя. На большинство моделей моторов пропан-бутан действует наоборот – продлевает ресурс цилиндро-поршневой группы. Потому что в отличие от бензина, газообразное топливо не смывает масляную пленку со стенок цилиндров. И масло в двигателе, кстати, при работе на газе стареет медленнее.

Так же преувеличением будет оптимистическое утверждение о том, что машина "с газом" требует вдвое меньше денег на топливо. В принципе, в отдельные месяцы, когда цена на газ падает, это бывает правдой, но большую часть года экономия составляет не более 40 – 45% (для ГБО 4-го поколения).

Как считать рентабельность ГБО

Чтобы точно посчитать, как быстро окупится газификация автомобиля, надо принять во внимание несколько цифр. Прежде всего это месячный пробег автомобиля, аппетит его двигателя и цена ГБО. Просчитать рентабельность газификации можно через интернет-калькулятор. Скажем, что в среднем при месячном пробеге легковушки 500 – 1000 км ГБО для нее окупается за 1 – 3 года или 13 – 17 тыс. км пробега.

На сайтах фирм-инсталляторов есть калькуляторы для расчета сроков окупаемости ГБО

Обязательно учтите также следующие факторы:

Поколение ГБО . Распространенные в нашей стране модели авто комплектируют более дорогим ГБО 4-го поколения с ценой от $500-600 за качественный 4-цилиндровый комплект. Но некоторые машины, даже инжекторные, могут работать с ГБО 2-го поколения. Оно стоит примерно вдвое дешевле, но из-за его моральной устарелости к нему сегодня трудно найти качественные компоненты – а это очень существенный фактор.

. Распространенные в нашей стране модели авто комплектируют более дорогим ГБО 4-го поколения с ценой от $500-600 за качественный 4-цилиндровый комплект. Но некоторые машины, даже инжекторные, могут работать с ГБО 2-го поколения. Оно стоит примерно вдвое дешевле, но из-за его моральной устарелости к нему сегодня трудно найти качественные компоненты – а это очень существенный фактор. Регистрация. Занести ГБО в документы автомобиля сегодня стоит значительно дороже, чем год назад – сумма составляет не менее 3 000 грн. Но немалое количество автовладельцев, которые газифицировали свои машины, эксплуатируют их без регистрации, пользуясь тем, что патрульные официально не имеют права (пока!) проверять техническое состояние авто на дороге.

Рекомендация Авто24

Сколько бы плюсов не имел перевод автомобиля на газ, не во всех случаях установка ГБО рентабельна. Однако, учтите еще один момент: в условиях нестабильной экономики мало кто может быть уверен в своем завтрашнем благополучии. Удастся ли поменять автомобиль через запланированных три года? Будет ли возможность заправлять машину бензином? Не увеличится ли ежедневный пробег в связи с потерей работы и переходом на новое место? На эти вопросы не всегда могут ответить граждане и более благополучных стран. Поэтому некоторые отечественные автомобилисты “ставят газ” как инвестицию в свое туманное будущее.

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