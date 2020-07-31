Переведення авто на газ – питання не суто фінансове. Приймаючи рішення щодо переобладнання, доведеться враховувати різнопланові фактори.

Комплект сучасного ГБО коштує приблизно $500 – 800, а калькулятор окупності ГБО можна знайти на будь-якому сайті компаній-інсталяторів. Втім, існують й інші, нефінансові чинники для прийняття рішення.

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Плюси ГБО

Економія на пальному. Стандартне для усього світу співвідношення – пропан-бутан коштує 50 – 60 % від ціни бензину А-95. Навіть при тому, що середньостатистичний двигун споживає газу на 15% більше, ніж бензину, економія відчутна. Тим більше, в Україні співвідношення цін газ/бензин часто падає до 40%.

Збільшення пробігу автомобіля без підзаправки. Для українських умов ця перевага швидше теоретична, адже газові заправки у нас на кожному кроці, і на практиці продовжувати шлях на бензині після спустошення балону немає потреби .

Правильно встановлене і налагоджене якісне ГБО не створює проблем власнику протягом багатьох років, а не тільки під час гарантійного строку

Мінуси ГБО

Велика сума на переобладнання. Ціна ГБО справді багатьом з автовласників здається чималенькою. Але не радимо прагнути знизити її за рахунок якості, оскільки позапланові ремонти ГБО з’їдять усю економію на заправках.

Обмеження об’єму багажника. Так, разом з можливістю заправлятися удвічі дешевше у машині оселяється громіздкий балон, який або витісняє з підпілля запаску, або перегороджує багажник і заважає трансформаціям салону. Як вихід – придбати тоненьку ”докатку” або брати п’яте колесо лише у далекі поїздки.

Необхідність у додатковому сервісі в перспективі. В ГБО є 2 фільтри, які, так само як і інші фільтри на борту авто, треба заміняти. В іншому якісне і правильно встановлене газове обладнання уваги не потребує. Хоча колись у майбутньому – тисяч за 50 – 60 кілометрів пробігу, звісно, вийде з ладу діафрагма редуктора або заб’ється брудом шланг, що подає антифриз від двигуна.

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Міфи про газ на авто

Крім вказаних тут переваг і недоліків, у розмовах автомобілістів можна зустріти інші аргументи. Наприклад, критики пропан-бутану стверджують, що біпаливний автомобіль неодмінно тхне газом. Це неправда: справна машина (навіть з чималим пробігом на одометрі) з добре налаштованим обладнанням запаху газу не розповсюджує. Ще один аргумент проти: щоб “задути” балон, доводиться довго шукати газову заправку. України це не стосується.

“Газ може вибухнути” – це одна з найжорсткіших страшилок противників ГБО. Звичайно, може – але бензобак за тих самих умов вибухне першим.

Часто гаражні експерти стверджують, що газове паливо скорочує ресурс двигуна. На більшість моделей моторів пропан-бутан діє навпаки – продовжує ресурс циліндро-поршньової групи. Тому що на відміну від бензину, газоподібне паливо не змиває масляну плівку із стінок циліндрів. І масло у двигуні, до речі, при роботі на газі старіє повільніше.

Так само перебільшенням буде оптимістичне твердження, машина “з газом” вимагає удвічі менше грошей на пальне. В принципі, в окремі місяці, коли ціна на газ падає, це буває правдою, але більшу частину року економія складає не більше 40 – 45 % (для ГБО 4-го покоління).



Як рахувати рентабельність ГБО

Щоб точно порахувати, як швидко окупиться газифікація автомобіля, треба взяти до уваги декілька цифр. Перш за все це місячний пробіг автомобіля, апетит його двигуна та ціна ГБО. Прорахувати рентабельність газифікації можна через інтернет-калькулятор. Скажемо, що в середньому при місячному пробігу легковика 500 – 1000 км ГБО для нього окупається за 1 – 3 роки або за 13 – 17 тис. км пробігу.

На сайтах фірм-інсталяторів є калькулятори для обчислення строків окупності ГБО

Обов’язково врахуйте також такі чинники:

Покоління ГБО. Поширені у нашій країні моделі авто комплектують більш дорогим ГБО 4-го покоління із ціною від $500-600 за якісний 4-циліндровий комплект. Але деякі машини, навіть інжекторні, можуть працювати із ГБО 2-го покоління. Воно коштує приблизно удвічі дешевше, але через його моральну застарілість до нього важко знайти якісні компоненти – а це дуже суттєвий фактор.

Реєстрація. Зареєструвати ГБО офіційно сьогодні коштує значно дорожче, ніж рік тому – сума не менше 3000 грн. Але чимала кількість автовласників, що газифікували свої машини, експлуатують їх без реєстрації, користуючись тим, що патрульні офіційно не мають права (поки що!) перевіряти технічний стан авто на дорозі.

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Скільки б плюсів не мало переведення автомобіля на газ, не в усіх випадках встановлення ГБО є рентабельним. Але візьміть до уваги ще один момент: в умовах нестабільної економіки мало хто може бути впевненим у своєму завтрашньому благополуччі. Чи вдасться поміняти автомобіль через заплановані три роки? Чи буде змога заправляти машину бензином? Чи не збільшиться щоденний пробіг у зв’язку із втратою роботи і переходом на нове місце? На ці питання не завжди можуть відповісти громадяни і більш благополучних країн. Тому деякі вітчизняні автомобілісти “ставлять газ” як інвестицію у своє туманне майбутнє.

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