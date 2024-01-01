Перевозчик хотел забрать груз и исчезнуть: как именно

Задержали водителя грузовика вблизи Ауденбоша офицеры инфраструктуры Национального отдела экспертизы и операций. Сразу выяснилось не одно, а три бутафорские атрибуты, что противоречили действующему законодательству. Об этом пишет transport-online.nl.

Во-первых, водитель имел при себе фальшивые удостоверение личности и водительское удостоверение. Во-вторых, грузовик и прицеп имели фальшивые номерные знаки. Это уже не вписывалось ни в какие законодательные рамки.

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И третий фактор: водитель по поддельным документам ехал забрать товар от поставщика. Он зарегистрировался для перевозки в Германию через цифровую грузовую платформу.

Поставщик в вопросах выбора перевозчика был очень разборчив и на всякий случай решил кое-что проверить. Вот тут выяснилось то, чего у законопослушного перевозчика быть не должно – электронный адрес водителя отличался от оригинального электронного адреса транспортной компании.

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Обычно даже одна лишняя или отсутствующая буква в электронной почте может вывести псевдоперевозчика на заказчика с драгоценным грузом. Но не в этом случае. Поставщик сообщил полиции о своем подозрении относительно фальшивого перевозчика.

Обычно водитель притворяется работником известной транспортной компании. Сценарий классический: забрав товар на доставку, водитель исчезает из поля зрения. Сейчас это является одной из основных проблем транспортной сферы – воруют таким образом большие объемы товара.

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Здесь рисковать товаром заказчик не стал. По полученным данным полиция обнаружила 24-летнего водителя из Литвы, который ехал за грузом, и арестовала. Ему дали восемь недель заключения, из которых шесть недель условно с испытательным сроком в два года.

Наказание можно было бы считать мягким, если бы не один нюанс. Разоблачение преступления ощутимо ударило по карману псевдоперевозчика: грузовик и прицеп у лживого водителя изъяты.