Перевізник хотів забрати вантаж і зникнути: як саме

Затримали водія вантажівки поблизу Ауденбоша офіцери інфраструктури Національного відділу експертизи та операцій. Відразу з’ясувалося не одне, а три бутафорські атрибути, що суперечили чинному законодавству. Про це пише transport-online.nl.

По-перше, водій мав при собі фальшиві посвідчення особи та водійське посвідчення. По-друге, вантажівка та причіп мали фальшиві номерні знаки. Це вже не вписувалося в жодні законодавчі рамки.

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І третій фактор: водій за підробленими документами їхав забрати товар від постачальника. Він зареєструвався для перевезення до Німеччини через цифрову вантажну платформу.

Постачальник у питаннях вибору перевізника був дуже розбірливий і на всяк випадок вирішив дещо перевірити. Ось тут з'ясувалося те, чого у законослухняного перевізника бути не повинно – електронна адреса водія відрізнялася від оригінальної електронної адреси транспортної компанії.

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Зазвичай навіть одна зайва чи відсутня буква в електронній пошті може вивести псевдоперевізника на замовника з дорогоцінним вантажем. Але не в цьому випадку. Постачальник повідомив поліцію про свою підозру щодо фальшивого перевізника.

Зазвичай водій прикидається працівником відомої транспортної компанії. Сценарій класичний: забравши товар на доставлення, водій зникає з поля зору. Нині це є однією з основних проблем транспортної сфери – крадуть таким чином великі обсяги товару.

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Тут ризикувати товаром замовник не став. За отриманими даними поліція виявила 24-річного водія з Литви, який їхав за вантажем, й заарештувала. Йому дали вісім тижнів ув'язнення, з яких шість тижнів умовно з випробувальним терміном у два роки.

Покарання можна було б вважати м’яким, якби не один нюанс. Викриття злочину відчутно вдарило по кишені псевдоперевізника: вантажівку та причіп у брехливого водія вилучено.