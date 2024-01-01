"Листи щастя" через СМС та e-mail виявилися фальшивими

Про новий-старий спосіб шахрайства з видурювання грошей у довірливих польський водіїв Авто24 нещодавно писали. Тепер її активно почали використовувати іспанські шахраї, попереджає місцева урядова організація Dirección General de Tráfico (DGT).

Схема роботи подібна: на телефони та електронні адреси водіїв надсилаються фіктивні "листи щастя". В листі зазначено, що власник цього телефонного номера має сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Хоча насправді це повідомлення від шахраїв, а сплачені кошти надходять на рахунки зловмисників.

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Адміністрація DGT попереджає, що державна служба ніколи не використовує такі методи для розсилки повідомлень про порушення. Всі сповіщення в Іспанії досі передаються звичайною поштою або через Дорожню електронну адресу, якщо вона зареєстрована.

Якщо ж SMS такого змісту надійшло, то його слід видалити. У випадку, коли "лист щастя" надійшов електронною поштою, варто класифікувати його як «спам» і відправити в кошик.

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В обох випадках рекомендується зв’язатися з Incibe (Національний інститут кібербезпеки) і повідомити про шахрайство.

Якщо випадково перейшли за посиланням, то не повідомляйте особисту інформацію, а якщо вже платіж здійснено, то слід звернутися до відповідних органів влади та органів безпеки, щоб повідомити про шахрайство та подати скаргу.

Цікаво, як швидко така "технологія" дійде до України…