"Письма счастья" через СМС и e-mail оказались фальшивыми

О новом-старом способе мошенничества по выманиванию денег у доверчивых польский водителей Авто24 недавно писали. Теперь ее активно начали использовать испанские мошенники, предупреждает местная правительственная организация Dirección General de Tráfico (DGT).

Схема работы подобная: на телефоны и электронные адреса водителей направляются фиктивные "письма счастья". В письме указано, что владелец этого телефонного номера должен оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Хотя на самом деле это сообщение от мошенников, а уплаченные средства поступают на счета злоумышленников.

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Администрация DGT предупреждает, что государственная служба никогда не использует такие методы для рассылки уведомлений о нарушениях. Все оповещения в Испании до сих пор передаются обычной почтой или через Дорожный электронный адрес, если он зарегистрирован.

Если же SMS такого содержания поступило, то его следует удалить. В случае, когда "письмо счастья" поступило по электронной почте, стоит классифицировать его как "спам" и отправить в корзину.

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В обоих случаях рекомендуется связаться с Incibe (Национальный институт кибербезопасности) и сообщить о мошенничестве.

Если случайно перешли по ссылке, то не сообщайте личную информацию, а если уже платеж осуществлен, то следует обратиться в соответствующие органы власти и органов безопасности, чтобы сообщить о мошенничестве и подать жалобу.

Интересно, как быстро такая "технология" дойдет до Украины..