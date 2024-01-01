В Європі частішають випадки викрадень товарів фейковими перевізниками

За словами експерта згаданої служби Маттіаса де Руйтера, який аналізує збитки у сфері транспорту, це вже переростає у велику проблему. Адже викрадення вантажів трапляються кілька разів на тиждень, пише Transport Online.

Часто розшук закінчується нічим. Однак в четвер, 5 вересня фальшивого перевізника все-таки затримали. В цей день вранці водій звернувся до постачальника логістичних послуг у Мурдейку – хотів взяти вантаж.

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Це викликало підозру в оператора логістичної компанії. І дійсно: ним виявився "підставний перевізник", який намагався вкрасти вантаж із підробленими документами та номерними знаками транспортного засобу.

Завдяки швидкому втручанню TT Experts і поліції водій та його помічник були затримані після короткої погоні через промислову зону та через кущі, оскільки ті покинули транспортний засіб і чкурнули світ за очі.

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Щоб не втрапити в халепу TT Experts дає кілька порад:

Будьте вибірковими у використанні вантажних платформ . Працюйте з власною мережею перевірених перевізників, не передавайте на аутсорсинг транспортування високоякісних або товарів високого попиту, не співпрацюйте з новими компаніями без достатньо хороших відгуків.

. Працюйте з власною мережею перевірених перевізників, не передавайте на аутсорсинг транспортування високоякісних або товарів високого попиту, не співпрацюйте з новими компаніями без достатньо хороших відгуків. Ніколи не повідомляйте інформацію про тип товару в рекламі або в контакті телефоном чи електронною поштою.

в рекламі або в контакті телефоном чи електронною поштою. Ніколи не спілкуйтеся за межами платформи . Використовуйте інструменти, запропоновані на платформі. Перевірте, чи оператор оператора активний на платформі, і попросіть його відповісти через платформу.

. Використовуйте інструменти, запропоновані на платформі. Перевірте, чи оператор оператора активний на платформі, і попросіть його відповісти через платформу. Заздалегідь вимагайте документи компанії (реєстрацію/дозвіл/страховий поліс). Також перевірте це на наявність будь-яких коригувань (різниця кольорів/шрифт/розмір шрифту/положення тексту в текстовому полі).

(реєстрацію/дозвіл/страховий поліс). Також перевірте це на наявність будь-яких коригувань (різниця кольорів/шрифт/розмір шрифту/положення тексту в текстовому полі). Порівняйте контактну інформацію перевізника з даними з веб-сайту перевізника або загальнодоступної бази даних (через Google).

або загальнодоступної бази даних (через Google). Зателефонуйте перевізнику, бажано за номером стаціонарного телефону , вказаним на веб-сайті або в загальнодоступній базі даних. Запитайте, чи правда, що ви спілкуєтеся з ними електронною поштою.

, вказаним на веб-сайті або в загальнодоступній базі даних. Запитайте, чи правда, що ви спілкуєтеся з ними електронною поштою. Перед завантаженням вимагайте номерні знаки тягача/причепа + ім'я водія.

Переконайтеся, що вони належним чином перевірені та записані за адресою завантаження.

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В усіх випадках слід керуватися правилом, що краще відмовити клієнту, ніж пояснювати отримувачам вантажу, що товар викрав фальшивий перевізник.