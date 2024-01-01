В Європі частішають випадки викрадень товарів фейковими перевізниками

ФОТО: TT Experts |
Не часто "на гарячому" ловлять фальшивих перевізників
За словами експерта згаданої служби Маттіаса де Руйтера, який аналізує збитки у сфері транспорту, це вже переростає у велику проблему. Адже викрадення вантажів трапляються кілька разів на тиждень, пише Transport Online.
Часто розшук закінчується нічим. Однак в четвер, 5 вересня фальшивого перевізника все-таки затримали. В цей день вранці водій звернувся до постачальника логістичних послуг у Мурдейку – хотів взяти вантаж.
Читайте також Крадіжки з вантажівок у Європі поставлено на потік: що, як і на скільки вкрали
Це викликало підозру в оператора логістичної компанії. І дійсно: ним виявився "підставний перевізник", який намагався вкрасти вантаж із підробленими документами та номерними знаками транспортного засобу.
Завдяки швидкому втручанню TT Experts і поліції водій та його помічник були затримані після короткої погоні через промислову зону та через кущі, оскільки ті покинули транспортний засіб і чкурнули світ за очі.
Читайте також Майже 30 крадіжок з автомобілів щодня: Європа вже стогне від злодіїв
Щоб не втрапити в халепу TT Experts дає кілька порад:
- Будьте вибірковими у використанні вантажних платформ. Працюйте з власною мережею перевірених перевізників, не передавайте на аутсорсинг транспортування високоякісних або товарів високого попиту, не співпрацюйте з новими компаніями без достатньо хороших відгуків.
- Ніколи не повідомляйте інформацію про тип товару в рекламі або в контакті телефоном чи електронною поштою.
- Ніколи не спілкуйтеся за межами платформи. Використовуйте інструменти, запропоновані на платформі. Перевірте, чи оператор оператора активний на платформі, і попросіть його відповісти через платформу.
- Заздалегідь вимагайте документи компанії (реєстрацію/дозвіл/страховий поліс). Також перевірте це на наявність будь-яких коригувань (різниця кольорів/шрифт/розмір шрифту/положення тексту в текстовому полі).
- Порівняйте контактну інформацію перевізника з даними з веб-сайту перевізника або загальнодоступної бази даних (через Google).
- Зателефонуйте перевізнику, бажано за номером стаціонарного телефону, вказаним на веб-сайті або в загальнодоступній базі даних. Запитайте, чи правда, що ви спілкуєтеся з ними електронною поштою.
- Перед завантаженням вимагайте номерні знаки тягача/причепа + ім'я водія.
- Переконайтеся, що вони належним чином перевірені та записані за адресою завантаження.
Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка
В усіх випадках слід керуватися правилом, що краще відмовити клієнту, ніж пояснювати отримувачам вантажу, що товар викрав фальшивий перевізник.