В Европе учащаются случаи похищений товаров фейковыми перевозчиками

По словам эксперта упомянутой службы Маттиаса де Руйтера, который анализирует убытки в сфере транспорта, это уже перерастает в большую проблему. Ведь похищения грузов случаются несколько раз в неделю, пишет Transport Online.

Часто розыск заканчивается ничем. Однако в четверг, 5 сентября фальшивого перевозчика все-таки задержали. В этот день утром водитель обратился к поставщику логистических услуг в Мурдейку – хотел взять груз.

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Это вызвало подозрение у оператора логистической компании. И действительно: им оказался "подставной перевозчик", который пытался украсть груз с поддельными документами и номерными знаками транспортного средства.

Благодаря быстрому вмешательству TT Experts и полиции водитель и его помощник были задержаны после короткой погони через промышленную зону и кусты, поскольку те покинули транспортное средство и бежали куда глаза глядят.

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Чтобы не попасть впросак TT Experts дает несколько советов:

Будьте избирательными в использовании грузовых платформ . Работайте с собственной сетью проверенных перевозчиков, не передавайте на аутсорсинг транспортировку высококачественных или товаров высокого спроса, не сотрудничайте с новыми компаниями без достаточно хороших отзывов.

. Работайте с собственной сетью проверенных перевозчиков, не передавайте на аутсорсинг транспортировку высококачественных или товаров высокого спроса, не сотрудничайте с новыми компаниями без достаточно хороших отзывов. Никогда не сообщайте информацию о типе товара в рекламе или в контакте по телефону или электронной почте.

в рекламе или в контакте по телефону или электронной почте. Никогда не общайтесь за пределами платформы . Используйте инструменты, предложенные на платформе. Проверьте, или оператор активен на платформе, и попросите его ответить через платформу.

. Используйте инструменты, предложенные на платформе. Проверьте, или оператор активен на платформе, и попросите его ответить через платформу. Заранее требуйте документы компании (регистрацию/разрешение/страховой полис). Также проверьте это на наличие каких-либо корректировок (разница цветов/шрифт/размер шрифта/положение текста в текстовом поле).

(регистрацию/разрешение/страховой полис). Также проверьте это на наличие каких-либо корректировок (разница цветов/шрифт/размер шрифта/положение текста в текстовом поле). Сравните контактную информацию перевозчика с данными с веб-сайта перевозчика или общедоступной базы данных (через Google).

или общедоступной базы данных (через Google). Позвоните перевозчику, желательно по номеру стационарного телефона , указанным на веб-сайте или в общедоступной базе данных. Спросите, правда ли, что вы общаетесь с ними по электронной почте.

, указанным на веб-сайте или в общедоступной базе данных. Спросите, правда ли, что вы общаетесь с ними по электронной почте. Перед загрузкой требуйте номерные знаки тягача/прицепа + имя водителя.

Убедитесь, что они должным образом проверены и записаны по адресу загрузки.

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Во всех случаях следует руководствоваться правилом, что лучше отказать клиенту, чем объяснять получателям груза, что товар похитил фальшивый перевозчик.